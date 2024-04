Soraya Arnelas desvela el verdadero motivo de su aborto: "El bebé venía enfermo y no era compatible con la vida"

Soraya Arnelas y toda su familia vivió un inicio de 2024 muy complicado. El pasado 18 de enero, la artista comunicó a través de su perfil de Instagram que había perdido al hijo que estaba esperando. Menos de un mes después de anunciar su embarazo, desveló la triste noticia.

Ahora, cuatro meses después, la cantante ha lanzado "Alas", su último single, canción que cuenta la historia de este bebé que, finalmente, no pudo llegar al mundo. Por este motivo, Soraya ha concedido una de sus entrevistas más personales hasta la fecha en el podcast "Animales humanos" y ha revelado la causa por la que tuvo que abortar.

"Este revés yo no pensaba que la vida me lo iba a dar. Después de tener dos niñas, sanas, que todo iba bien, no me imaginaba que esto iba a ocurrir", ha comenzado diciendo la artista. "Si a las doce semanas algo va mal y no tiene solución, hay que pararlo y fue mi caso. El bebé nunca llegó a nacer", ha confesado, desvelando que tuvo que sufrir un aborto porque "el bebé venía enfermo y no era compatible con la vida y la doctora me lo dijo así".

"A mí me empezaron a temblar las piernas cuando me dieron la noticia. Yo estaba sola en la consulta. Yo iba con la esperanza de que me dijeran el sexo del bebé. Yo iba a saber quién era esa personita y le iba a poder poner un nombre. Cuando empezó a ver las pruebas, ella se quedó callada. De repente me di cuenta de que algo no iba bien", ha explicado sobre el difícil momento. "No va bien, Soraya. Esto no va bien. ¿Prefieres que lo hablemos con tu familia? ¿Contigo sola? ¿Cómo quieres llevarlo?", ha recordado la artista sobre las palabras de la doctora. Tras el shock inicial, Soraya decidió que su hija y su marida estuvieran presentes: "La doctora fue muy delicada. Mi hija se echó a llorar. Lloro muchísimo. Mi marido y yo nos quedamos del shock tan fríos, que no mediábamos palabras. Nos dijo esto no es compatible, hay que pararlo". "Cuando llegamos a casa yo me fui directamente a la cama y mi hija al estudio y me hizo el dibujo con el que anuncié el aborto que había sufrido", ha añadido.

Sobre cómo se encuentra en estos momentos habiendo pasado unos meses, Soraya ha sido muy sincera: "En mi ambiente está la cosa de que no saben si preguntarme cómo estoy. Y la verdad es que estoy superbién. Ha sido el peor comienzo del año de mi vida. Todo el mundo haciendo esa lista de deseos para ese año y de repente a mí me dan la peor noticia, o la que yo creo que iba a ser la peor noticia de mi vida. Y te prometo que podría decir a estas alturas del trimestre que es uno de los mejores años de mi vida porque he aprendido muchas lecciones día tras día". "Cuando eres capaz de cambiar el enfoque y pasas de lo negativo a intentar aprender de lo que me ha pasado, empiezas a nutrirte de aprendizaje, a quitar una losa que pesa muchísimo", ha expresado sobre el duro proceso. "Empiezo a inspirarme en esto que he vivido y empiezo a tener la sensación de componer, la sensación de escribir, la sensación de comunicarme de otra forma. Ha sido muy enriquecedor", ha finalizado sobre el asunto.