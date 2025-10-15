Susanna Griso habla de los hombres famosos que quisieron ligar con ella: un empresario, un político y un actor

Susanna Griso y Luis Enríquez se convertirán en marido y mujer en julio del año que viene. Un compromiso que llega menos de un año después de conocerse su relación y que ha sorprendido a propios y extraños por la premura. Ante los comentarios, la presentadora explica que tiene claro que el empresario es el hombre de su vida.

“Cuando una cumple años y tiene las ideas bastante claras en la vida, sabe perfectamente lo que quiere en un hombre, en un compañero de vida, y Luis reúne todos esos requisitos y me hace sumamente feliz”, indicó la periodista.

Lo cierto es que Griso ha pasado por varios intentos hasta dar con su media naranja. Tras su sonado divorcio de Carles Torras, con quien estuvo casada durante más de dos décadas, salió durante más de dos años con Íñigo Afán de Ribera, pero su relación no llegó a buen puerto y terminó a finales de 2024, poco antes de conocerse su romance con Luis Enríquez.

Además de los conocidos, Griso guarda para su intimidad otros hombres que han pasado por su vida de forma más esporádica, y otros tantos que lo han intentado. De hecho, la presentadora ha confesado en “Espejo público” que algunos invitados del programa han intentado ligar con ella, hombres muy famosos que vieron una oportunidad cuando se anunció que se estaba separando.

Susanna Griso en 'El Hormiguero' Atresmedia

“Fue cuando me separé y salió la noticia. Varios invitados intentaron ligar conmigo. No voy a decir los nombres, pero sí las profesiones: un empresario, un político y un actor. No acepté con ninguno”, ha revelado la periodista, sin querer entrar en muchos más detalles sobre los hombres que fantasearon con una cita con ella.

Así fue su pedida de mano

Susanna Griso visitó este martes “El Hormiguero” para celebrar los veinte años de “Espejo público”, y allí se sinceró ante Pablo Motos sobre cómo Luis Enríquez le había pedido matrimonio.

Su prometido decidió esconder el anillo debajo de la taza de café que suele usar por las mañanas mientras trabaja en la redacción. Así, su prometido le preguntó si quería que le trajera un café y aunque al principio le respondió negativamente, finalmente cedió, levantó la taza y encontró la sorpresa: el anillo de pedida.