Susanna Griso desvela nuevos detalles de su boda con Luis Enríquez: "Va a ser casi imposible"

Susanna Griso y Luis Enríquez darán el "sí, quiero" en julio de 2026. Después de unos siete meses intensos de relación, la pareja se ha comprometido y se encuentran inmersos en los preparativos de su gran enlace, que tendrá lugar en la Costa Brava.

Nuevos detalles del enlace

La periodista ha reaparecido en los premios "Los Leones" de "El Español" junto a Luis Enríquez. Allí, Griso se ha sincerado sobre cómo van los preparativos de su boda. Muy sincera, ha reconocido que cuenta con ayuda para organizar su enlace matrimonial.

"Hay tiempo para todo. Yo no destino más energías de las necesarias y tengo buenos amigos que además están organizando, porque yo quiero que las cosas sean sorpresa, entonces dejo que me organicen", ha desvelado la presentadora, confesando que está "delegando" en otras personas como la música o las flores en manos en gente de su entorno.

Susanna Griso desvela algunos detalles de su boda con Luis Enríquez Europa Press

Aunque planeaban que su enlace fuera "una cosa pequeña, va a ser casi imposible me temo" por la cantidad de amigos que tienen los dos y cuentan con una larga lista de invitados a la boda.

Sobre el lugar elegido, Susanna Griso ha revelado que será "en un sitio cerrado" y que no habrá una exclusiva. "No nos vamos a esconder tampoco. Yo, sabéis que siempre tengo algún tipo de detalle y cortesía con vosotros y bueno, ya buscaremos la fórmula", ha finalizado sobre el asunto.

El anillo de compromiso

El 8 de octubre, día del cumpleaños de Susanna Griso, la presentadora recibió la mayor de las sorpresas:. Aunque llevaban prometidos varios meses, no fue hasta el día de su 56 aniversario cuando Luis Enríquez le regaló el anillo de compromiso. "Ayer, cinco de la mañana, yo me despierto ahí dormida y tal. Me voy a leer los periódicos y entonces veo que Luis se acerca y me dice: '¿no vas a tomar café?'. Y le dije que no porque me había tomado una pastilla y tenía que esperar media hora. Y le pregunto qué hace tan pronto desayunando y le digo que si se hace un café, me haga uno. Levanto la taza y ahí estaba el anillo", reveló el 9 de octubre, horas después de salir a la luz su compromiso con Enríquez.