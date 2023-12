Oprah Winfrey revela que consume un medicamento que le ayuda a bajar de peso: «Se siente como un alivio, como redención, como un regalo»

La icónica presentadora Oprah Winfrey ha compartido abiertamente detalles sobre su asombrosa transformación física y la decisión de hacer público el uso de un medicamento aprobado médicamente para controlar su peso. La destacada personalidad mediática abordó este cambio en una entrevista exclusiva con la revista People, ofreciendo una visión profunda de su lucha contra las críticas y burlas relacionadas con su peso a lo largo de los años.

Winfrey, conocida por su influencia, reveló que la decisión de utilizar el medicamento, en particular, no fue impulsada por presiones externas, sino por su propio deseo de tomar control sobre su apariencia física y abordar el tema del sobrepeso. En la entrevista, la presentadora compartió que el medicamento, aprobado médicamente, le ha brindado una herramienta efectiva para perder peso y mantenerse más saludable: “El hecho de que haya una receta aprobada médicamente para controlar el peso y mantenerse más saludable, en mi época, se siente como un alivio, como redención, como un regalo, y no algo detrás de lo cual esconderse y ser ridiculizada de nuevo” decía a People

La presentadora, quien ha enfrentado críticas y burlas debido a su peso a lo largo de los años, describe esta transformación como un alivio y una forma de redención personal: “Me di cuenta de que me había estado culpando todos estos años por tener sobrepeso, y tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad va a controlar”

La revelación también destaca la creciente tendencia de utilizar medicamentos específicos, como Ozempic, Wegovy y Zepbound, para perder peso. Estas pastillas, según se informa, actúan suprimiendo el apetito o controlando el metabolismo. Oprah describe la pastilla que está tomando como una "herramienta de mantenimiento" y reconoce que este paso es esencial para sentirse más cómoda en su propia piel, liberándose de la vergüenza que ha experimentado debido a su peso.

A pesar de las especulaciones sobre las contradicciones entre su elección actual y sus posturas pasadas sobre estos métodos, Oprah subraya que esta decisión es personal y parte de su esfuerzo por dejar de culparse a sí misma por su peso. En última instancia, la presentadora destaca que esta elección es un paso valiente hacia la comodidad y el fin de la vergüenza: “Estoy absolutamente harta de ser avergonzada por otras personas y, especialmente, por mí misma” explicaba.