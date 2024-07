Nacho Cano insiste en señalar a Marlaska como artífice de un complot contra él

Nacho Cano se encuentra esta semana en el punto de mira por razones que nada tienen que ver con su carrera profesional. El artista fue detenido el martes 9 de julio acusado delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, aunque fue puesto en libertad poco después. Posteriormente convocó una rueda de Prensa en la que aseguró que había sido víctima de un complot organizado por las altas esferas del Estado a raíz de su amistad con Isabel Díaz Ayuso, y tachó al cuerpo de Policía de cómplice de la supuesta conspiración.

Este viernes, Cano ha visitado el plató de "Espejo Público" y se ha reafirmado en su discurso, aunque con matices. Ante las críticas recibidas de parte de algunos sectores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que lamentan que se haya puesto en duda su buen hacer, el productor musical se disculpa por haber generalizado y recalca que "por supuesto" que hay agentes que hacen bien su trabajo. "Estaba enfadado y por eso hablé como hablé. Al terminar me llamaron muchos amigos que tengo policías y guardias civiles y me dijeron que no todos actúan igual. Claro que no, sé que no todos son así, pero hasta la propia policía reconoce que dentro de la Policía hay gente que lo está haciendo mal", ha indicado el creador de la obra "Malinche".

Sin embargo, sí se reafirma en su teoría de la conspiración y vuelve a señalar a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, como artífice de una operación que bajo su punto de vista solo busca manchar su nombre y desviar el foco "de lo que está pasando", como puede ser la reciente declaración ante un juez de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. "En este país, viendo lo que veo, hay peligro. Creo que vivimos en un régimen muy delicado. Hay una manipulación de todos los poderes", mantiene.

Cano también insiste en que parte del supuesto plan orquestado contra él pasaba por imputarle también delitos contra la libertad sexual, una estrategia que de haber funcionando "habría sido el final de mi vida".

Nacho Cano, junto a Susanna Griso en "Espejo Público" Atresmedia

Además, asegura ante Susanna Griso que todos sus becados se encuentran en situación regular, aunque reconoce que llegaron a España desde México con visado de turista en lugar de estudiante. Sus abogados señalan que se trata de un proceso habitual en más del 90 % de los casos porque, en términos burocráticos, es más sencillo obtener el permiso de visitante de 90 días y solicitar la renovación como estudiante dentro de ese plazo, solicitud que, en el caso de algunos de sus alumnos, fue rechazada.

Antes de abandonar el plató, Cano se ha despedido con una reflexión en forma de advertencia a todos los televidentes: "Todos los que me estáis viendo en este programa, todos los que estáis hablando conmigo, pensad que os puede pasar a cualquiera vosotros. Hoy me puede pasar a mí, pero mañana os puede pasar a cualquiera de vosotros".