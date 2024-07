Susanna Griso no se corta y habla así de la situación de Ana Rosa: "Es complicada"

Como cada verano, una temporada televisiva termina y toca hacer balance de todo el año. En "Espejo Público" esta práctica también se ha llevado a cabo, iniciando así el periodo estival del magazine veraniego, que de momento sigue liderando Susanna Griso hasta que lleguen sus tan ansiadas y merecidas vacaciones. Informalia ha tenido el placer de hacerle una entrevista a la presentadora de Antena 3, que se ha acordado de su antigua rival televisiva de las mañanas, Ana Rosa Quintana, que decidió la temporada pasada posponer su aparición en la pequeña pantalla y pasarse a las tardes de Telecinco.

Datos espectaculares

La temporada de "Espejo Público" a nivel de números es extraordinaria, rozando 14% de share y ha superado en 1,3 puntos a su principal competidor, ‘La Mirada Crítica’ de Ana Terradillos, en la primera parte del programa matutino de Antena 3. Durante el siguiente tramo, 11:00 a 13:25 horas, también ha mejorado medio punto, logrando un share del 12,2%. Un ascenso llamativo que seguirá creciendo a priori gracias a los nuevos fichajes del programa para la temporada que viene.

Para el próximo curso televisivo, "Espejo Público" se reinventa con el fichaje de Alberto Díaz, ex director de "Sálvame", para dirigir la sección "Más Espejo Público". Además, el programa ha incorporado a otros colaboradores de Telecinco, como Gema López, quien co-presentará junto a Miquel Valls, y los rostros conocidos Laura Fa y Alonso Caparrós. La presentadora del programa, se muestra encantada con estas novedades. “Estoy en un momento muy dulce en todos los aspectos. Esta temporada está siendo buenísima y en el trabajo me estoy divirtiendo muchísimo. Después de casi 20 años, sigue siendo emocionante”, afirma Griso.

La presentadora también destaca que el giro hacia el entretenimiento en la segunda parte del programa ha sido un éxito. “Nos faltaba dar ese giro. Los datos nos avalan y, personalmente, me divierto mucho”, reconoce. Sobre los nuevos contenidos de corazón, Griso añade: “Me río mucho, todo es muy cómico y teatralizado”. En cuanto a la ausencia de Ana Rosa Quintana en las mañanas, Griso aclara que no es un factor determinante para su disfrute. “El giro en el formato era necesario y Alberto y su equipo han aportado mucho”, concluyó admitiendo que la tarde es un espacio bastante complicado cuando te acostumbras a la información política: "Ana Rosaestá, digamos, en una franja que efectivamente es complicada porque yo creo que ella posiblemente se sentía más cómoda hablando de política y lo puedo entender. Porque a mí, por ejemplo, ahora me quitas la política y lo echaría mucho de menos. Yo necesito hacer el tipo de contenidos que hago de nueve a once, son los que a mí realmente como periodista me entusiasman y me apasionan", espetó la presentadora.