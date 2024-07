Tamara Falcó presume de la terraza de su ático: 186 metros de lujo con piscina

En plena ola de calor que achicharra la Península, con especial inquina con Madrid, Tamara Falcó ha querido dejar claro lo privilegiada que es. Y es que ella puede paliar los estragos del justiciero sol en la impresionante terraza que corona su ático en la exclusiva zona de Puerta del Hierro. Un espacio al aire libre en el que pasa largas horas atesorando su pasión por la lectura, como así ha mostrado, con un outfit muy aplaudido por las expertas en moda, mientras se recuesta en una tumbona. Su terraza de ensueño incluye una piscina privada, lo que hace las mieles de todos ahora que el calor aprieta con fuerza, y dando envidia a todos sus fans de Instagram. En pocas horas, su publicación se ha convertido en fenómeno viral.

Tamara Falcó disfrutando de su piscina. @tamara_falco

“Cada día disfruto más de un buen libro, mi perrita y mi casa”, escribía la marquesa de Griñón como acompañamiento de su carrusel de fotografías. Unas instantáneas que han despertado un gran revuelo entre sus fans. Especialmente por desvelar uno de los misterios mejor guardados de su exclusiva residencia, cómo es y cómo está decorada su terraza. También por el look elegido para combatir el calor o comentarios sobre su perra Jacinta. Otros por saber si está interesante su lectura, ‘Cómo hacer que te pasen cosas buenas’ de Marián Rojas, pero, sobre todo, por aquellos que se han deshecho al ver su piscina, digna de envidia en estos días en los que Madrid ronda los 45 grados, marcando récord histórico. Así, su último álbum en Instagram se ha convertido en uno de los temas más comentados.

Este está siendo el primer verano de Tamara Falcó en su nuevo hogar. Aunque le entregaron las llaves el año pasado, lo cierto es que con la reforma y la decoración no pudo pasar el año pasado en su ático de lujo. Ahora, después de ponerlo todo a su gusto y tras celebrar su primer aniversario de casada junto a Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler por fin puede sacarle partido a cada rincón de su hogar. Especialmente aquellos que no ha podido aprovechar tanto, como es su espectacular terraza de 186 metros cuadrados. Y es que este espacio al aire libre es mayor incluso que el interior de la vivienda, que dispone de 160 metros cuadrados de puro lujo, firmado por el arquitecto Joaquín Torres. Aunque no terminaron muy bien y el año pasado se enzarzaron en un cruce de acusaciones porque la marquesa no parecía del todo conforme con su ático dúplex, aunque ahora parecer estar a las mil maravillas.