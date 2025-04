Tamara Gorro y su renacer: "Llegó un momento en que el personaje se comió a la persona"

Tamara Gorro ha vuelto, y esta vez sin máscaras. La influencer se ha sentado en "Espejo Público" para hablar de su nuevo libro, "Ahora que vuelvo a vivir", en el que se muestra sin filtros y expone la cara más dura de su batalla contra la salud mental. "Me desnudo, aunque hay cosas que me guardo para mí", confesó a Susanna Griso, dejando claro que este libro no es solo una historia de superación, sino una radiografía emocional de los momentos más oscuros de su vida.

Lucha contra la depresión

Entre sus confesiones más impactantes, Tamara ha detallado la brutalidad de su lucha contra la depresión. "Llegué a tomar tres Valium, tres Orfidales y dos Lexatines al día para bajar los niveles que tenía muy arriba. No sabía lo que me estaba pasando. Por la noche tenía que meterme en la ducha porque me ahogaba", relató con crudeza. Una espiral de angustia que casi le costó la vida.

Tamara Gorro larazon

Pero si hay algo que ha marcado su proceso de sanación es la consciencia de que, en algún punto, perdió su identidad. "Llegó un momento en el que el personaje de Tamara Gorro se comió a la persona, a Tama", reconoció con honestidad. La presión, la exposición mediática y las exigencias de su propia imagen pública la llevaron a un punto de quiebre que, finalmente, la obligó a reconstruirse desde dentro.

Trastorno alimenticio

Además, por primera vez, Gorro ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la anorexia, otro demonio con el que sigue batallando. "Estoy en tratamiento y ahora para mí es un logro no vomitar al beber agua", confesó. A pesar del dolor, se aferra a la esperanza: "Estoy en el proceso de sanación y solo pido no retroceder".

Una historia de caída y resurgimiento que muestra que, detrás de la imagen de la influencer, hay una mujer que sigue aprendiendo a vivir.