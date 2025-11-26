Nos colamos en casa de Meghan Markle por Navidad: su decoración y demás trucos

Meghan Markle sigue imparable en Netflix, aunque los datos de audiencia no siempre han respaldado sus aventuras. Pero ahora vuelve a abrir las puertas de su casa en Montecito, en California, para contagiarle al mundo el espíritu navideño. Uno que ya ha conquistado el hogar de los duques de Sussex, al que no le falta detalle ante la esperadísima llegada de Santa Claus y sus regalos. Unas fiestas con una gran tradición, que se viven con especial magia cuando hay niños en casa, como es el caso de los pequeños Archie y Lilibet.

La actriz quiere colarnos en su casa por Navidad, para mostrarnos cómo pasan estas fechas señaladas en su familia. Así ofrece también una colección de consejos y trucos para sacar más partido a la decoración y a las grandes comilonas típicas de estos días. Y es que parece tener muy buena mano a la hora de ambientar un espacio con la elección estratégica de los elementos decorativos. Algo en lo que presumiblemente habrá tenido mucha ayuda de su equipo de estilistas y diseñadores de interiores, pero que siempre llevan su sello. Así, hemos podido ver al fin cómo es el árbol navideño que reina en su salón.

El árbol de Navidad de Harry y Meghan Markle

En la nueva y tercera entrega de su reality en Netflix, ‘With love, Meghan’, se adentran en un especial navideño. Se emitirá a partir del próximo 3 de diciembre, pero ya ha dejado buen sabor de boca en el público con algunas imágenes promocionales. Entre ellas, cómo luce su abeto navideño en un lugar destacado de su hogar, el cual ella misma decora mientras las cámaras del programa no pierden detalle. Incluso actividades con los niños como manualidades de adornos navideños o un calendario de adviento.

Lo mismo mientras hornea dulces y demás recetas típicas de estas fiestas, dándole un toque chic al estilo Markle. Se muestra como una mujer en su más plena felicidad, siendo la madre perfecta en un hogar de ensueño y con un marido que la ama por encima de todas las cosas. Eso es lo que aseguró en su última entrevista en la que se sinceró como nunca sobre su matrimonio. El príncipe Harry es su mejor compañero de vida. También de escena, pues emocionante es aquella en la que se reencuentran en la cocina y se funden en un apasionado beso. El hijo de Carlos III vuelve en la tercera temporada, tras desaparecer en la anterior.