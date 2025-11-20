Meghan Markle, sin maquillaje, habla como nunca de Harry: "Nadie en el mundo me ama más que él"

Meghan Markle continúa imparable, aunque muchos consideren que su brillo se va apagando según se aleja más de la familia real británica. Romper lazos con Buckingham fue una decisión controvertida y muy difícil de ejecutar, pero necesaria para proteger su salud mental. Su marido, el príncipe Harry, pronto lo tuvo claro y apostó primero por su mujer y sus hijos, frente al enemigo, sea cual fuese. Así hicieron las maletas y cruzaron el Atlántico para instalarse en Los Ángeles, donde ahora amasan fortuna con contrato millonarios y una cada vez más creciente presencia en los medios y plataformas de streaming.

También en los kioscos, ya sea en formado libro de memorias o a golpe de entrevistas exclusivas, como así ha vuelto a hacer la duquesa de Sussex. Sin maquillar, con su apariencia más natural, Meghan posa para el nuevo número de la revista ‘Haper’s Bazaar’ para su edición de diciembre-enero. Mientras el foco se había desviado hacia el otrora príncipe Andrés, el hermano díscolo del rey Carlos III de Inglaterra, la nuera reclama su lugar en la esfera pública a golpe de declaraciones. “Tras años de verse absorbida por la narrativa de otros, la duquesa de Sussex está lista para escribir su propio próximo capítulo”, comienza a presentarse en el artículo.

Las confesiones de Meghan Markle

La protagonista está imparable y este 2025 parece que le ha ido bastante bien. Su serie en Netflix ha tenido buena acogida, ha lanzado su línea de productos ecológicos, ha firmado numerosos contratos de trabajo y prepara su regreso a Hollywood. De todo esto trata un poco en su charla con la citada publicación, pero quizá lo que más interés despierta entre el público es cuando sale en la conversación su marido. Al príncipe Harry le dedica unas bonitas palabras, pues siente un gran amor y admiración hacia su compañero de vida, el padre de sus hijos.

Meghan Markle Harper's Bazaar

“Me ama con tanta intensidad y plenitud, además tiene una perspectiva diferente, porque ve información que yo no veo. Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará”, dice con confianza Meghan Markle, que se siente reafirmada en sus pasos por su marido. Y es que se ha convertido no solo en la persona con la que logra sus metas en lo personal, sino también en muchos de sus proyectos profesionales. Un tándem de éxito cuyos contratos son millonarios, aunque muchas veces también muy criticados. Pero juntos pueden con todo.

Preguntada sobre qué es lo que realmente le enamoró del príncipe Harry, Meghan Markle destaca su forma de encarar la vida: “Tienes a alguien con una curiosidad y una alegría casi infantil. Eso me atrajo muchísimo y él despertó eso en mí. Se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos”.

Y es que ya ha perdido el miedo, incluso al qué dirán terceras personas, pues sabe que siempre habrá quien critique sus pasos. Convive con los reproches a diario. “Me encanta hacer ambas cosas: jugar con mis hijos y estar en primera fila en un concierto. Creo que en el momento en que empiezas a basar todas tus decisiones personales en el juicio de los demás, pierdes tu autenticidad. Uno encuentra diferentes maneras de protegerse, ya sea por instinto de supervivencia o simplemente por madurar”.

Ya no presta tanta atención al resto, mientras busca crecer como persona aprendiendo de sus propios errores: “Aprender a no volver a hacerlo. Si todo sale a pedir de boca, no aprendes nada. Si no aprendes nada, no creces”. Meghan Markle pone como ejemplo a sus hijos: “Soy madre de dos niños en esa edad en la que aprenden constantemente algo nuevo. Los veo enfrentarse a cosas que parecen completamente insuperables. Pero les digo ‘Sé que ahora parece difícil, pero créeme, pronto será pan comido’. La perfección no existe. También tengo derecho a equivocarme”, reclama en su entrevista.