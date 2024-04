Todos contra José María Almoguera: Terelu Campos saca las garras por Carmen Borrego y sentencia a su sobrino con una demoledora frase

El clan Campos está atravesando por una de las mayores crisis de su historia tras la traición de José María Almoguera y Paola Olmedo a Carmen Borrego. La expareja concedió una de sus entrevistas más incendiarias a "Semana" aprovechando que la televisiva se encontraba aislada en "Supervivientes" y, escudándose en explicar los motivos de su separación, cargó duramente contra la hija menor de María Teresa Campos.

Carmen Borrego, muy dolida, se entera de la traición de su hijo en directo Mediaset

Tras la bomba, ayer fue el turno de Carmen Borrego de responder a su hijo y su exnuera. Enterándose en directo de la exclusiva de José María y Paola, la televisiva decidió romper con relación con ellos, asegurando que todo tiene un límite. Terelu Campos no quiso dejar sola a su hermana y tuvo un papel fundamental. Fue la encargada de contarle todo lo ocurrido en su ausencia y no le soltó de la mano en ningún momento, apoyando públicamente a su hermana en este duro trance de vuelta a la realidad.

La hija mayor de María Teresa Campos, muy dolida y decepcionada por lo ocurrido con su sobrino, se mostró de lo más implacable contra él y Paola Olmedo y sentenció a la expareja públicamente. Según la periodista, solo han dicho mentiras en la entrevista. "Tienes que saber que el miércoles se produjo la portada de una revista con cosas muy injustas, con mentiras, con cosas y manifestaciones dolorosas", comenzó relatando la madre de Alejandra. "Fíjate que Las Campos han pasado han pasado situaciones complicadas en un plató de televisión, pero que Carmen llegue de 'Supervivientes' esperando encontrarse con su familia, y tenga que venir su hermana a contarle esto... Ellos justifican esa exclusiva para aclarar los motivos de su separación y lo que dicen de los motivos de la separación son una mierda", declaró sobre el asunto.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset

Tras la reacción de Carmen Borrego, Terelu tomó la palabra y se puso en el lugar de su hermana en lo que respecta a la actual relación que puede haber con José María: "Yo soy mucho más implacable que ella, es mucho más generosa que yo en eso". "Llevo viviendo muchas cosas mucho tiempo porque somos hermanas y las hemos viviendo en familia (...) Ayer no quise levantarme, estuve hasta cerca de la 13h de la tarde en la cama porque no quería tener que salir de mi habitación y digerir lo que ya se había avanzado la tarde anterior. Una vez que lo hice es una sensación de decepción, ni siquiera es eso, pero sí fue una sorpresa", desveló la madre de Alejandra sobre cómo vivió el día en el que salió la exclusiva, asegurando que "en plenitud de facultades de María Teresa no hubiera tenido nadie co***** a hacer esto, esa es la realidad". "Nosotras como familia podemos tener diferentes de criterios, de expresarse, pero si hay algo de lo que me he jactado toda mi vida es de la clase de madre que es", sentenció Terelu, revelando que llevaba años siendo testigo de ver injusticas contra su hermana de parte de José María y Paola durante años.