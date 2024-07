María Patiño sorprende y copresentará la Velada IV de Ibai Llanos

El próximo 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu, Ibai Llanos dará el pistoletazo de salida a su próximo macroevento, la Velada número IV. El streamer vasco, que ya el año pasado intentó conquistar a un público más adulto que el que normalmente le sigue en sus directos con las actuaciones de Rosario Flores o Estopa, ha querido dar este año un paso más y tendrá de presentadora junto a él nada más y nada menos que la periodista de salsa rosa y excolaboradora de “Sálvame”, María Patiño.

Presentadora de alto calibre

“Me lo han propuesto esta mañana y estoy muy contenta. Me van a ver en el mundo entero, en Japón y todo”, exponía con una sonrisa de oreja a oreja la periodista ferrolana, que además comentó que no estará sola durante la presentación y que la acompañará una de las tiktokers e influencers más grandes de nuestro país, Marina Rivers, que pondrá el toque más actual a un dúo con el cual Ibai Llanos buscará acaparar la atención de personas de todas las edades.

Más sorpresas

Patiño no es la única sorpresa dentro de la Velada IV de Ibai Llanos, ya que hace unas semanas el influencer vasco confirmó la presencia de otro gran activo para su evento multitudinario. El actor, director, productor y rapero Will Smith, quién busca la redención tras su sonado incidente en los premios Oscars de 2022, estará presente en el Santiago Bernabéu aunque aún no se ha especificado cuál será su labor dentro del espectáculo.

Todo lo que sabemos de la Velada IV hasta el momento es:

Combates

1º Agustin51 vs. Carrera

2º Guanyar vs La Cobra

3º Zeling y Nissaxter vs Amablitz y Alana

4º Viruzz vs Shelao

5º Combate Rey de la pista entre 10 boxeadores: Roberto Cein - Peldanyos - Alpo Geo - Unicornio - Folagor - Skain - Karchez - Sezar Blue - Peliganger - Will.

6º Plex contra El Mariana

Artistas confirmados

Young Miko

Bizarrap

Anuel AA

Nicky Jam

Julieta Venegas

David Bisbal

Paulo Londra

¿Will Smith?

El evento se celebrará en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 13 de julio y será presentado por María Patiño y Marina Rivers.