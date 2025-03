El triunfo de Fran Suárez, el enfermero más sexy del mundo

No hay mejor forma de predicar que con el ejemplo, y en la industria de la medicina estética no es diferente. Fran Suárez es un buen paradigma. Enfermero y CEO de su propia clínica de medicina y enfermería dermoestética en Tenerife, su aspecto se asemeja al ideal al que aspiran todos los que cruzan la puerta de su centro en busca de mejorar algún aspecto de su imagen con el que no se sienten del todo cómodos. «Eres lo que vendes», dicen los gurús del marketing.

No en vano fue honrado con el título de «enfermero más sexy del mundo» por el diario británico «The Daily Mail», que definía a Suárez en su edición digital como «un galán español que acelera el pulso al lucir su sonrisa perfecta con su uniforme de hospital, y presume de unos abdominales perfectamente marcados». Medio planeta dirigió entonces su mirada hacia el apuesto sanitario, una exposición inesperada que ahora Fran recuerda en LA RAZÓN: «Me río porque fue una locura la repercusión que tuvo a nivel mundial, pero bueno, qué duda cabe de que una declaración de ese tipo siempre es positiva, porque no deja de ser un cumplido y un reconocimiento. Ciertamente, soy afortunado, porque cuento con el cariño de muchísimos amigos, pacientes y seguidores que me dan fuerza y vida».

Vistas a Honduras

Echa la vista atrás y se sorprende de la expectación que despertó, tanta que incluso recibió una jugosa oferta para ser concursante en el reality show «Supervivientes». Sus derroteros iban por otro camino y rechazó la propuesta, aunque ahora reconoce que sería una aventura a la que estaría dispuesto a enfrentarse. «No es que no me guste la tele, es que en aquel momento mi atención y mis objetivos eran otros y no quería desviarme de mis propósitos. Soy emprendedor, comprometido y serio cuando me propongo algo. A día de hoy me parece un reto muy interesante y sí lo aceptaría», asegura. A esta llega tarde, pero que vayan tomando nota los organizadores de la edición de 2026…

Fran Suárez, el enfermero "más sexy del mundo" Cedida

Se plantea esta posibilidad una vez lograda su meta principal: levantar su propia clínica estética, un sector que despertó su interés cuando trabajaba como enfermero en Madrid en un hospital de la sanidad pública. «Allí me encantaba tratar todo lo relacionado con el cuidado de la piel, y gracias a una amiga que trabajaba en una clínica estética me di cuenta de que era mi verdadera pasión. Cuando terminé mi formación en la especialidad de urgencias y emergencias, empecé a trabajar como enfermero dermoestético en una consulta privada, y me gustó tanto que decidí que quería tener mi propia clínica», explica a este periódico.

FS clinic, sita en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, abrió sus puertas hace dos años y medio, y sus cifras no hacen más que avalar su éxito. ¿El secreto? Él mismo lo cuenta: «Ofrecemos los servicios de la mayor calidad, con el trato más agradable posible, y en el mejor de los ambientes, un espacio clínica-boutique cálido y confortable, en el que el paciente disfruta de una experiencia integral desde su entrada hasta su salida… Puedo decir bien alto que trabajar en mi propia clínica supera mis expectativas de desarrollo personal y profesional».

La lucha

Ciertos sectores de la sociedad sanitaria están señalando a los enfermeros estéticos, defendiendo que solo los médicos están capacitados para realizar este tipo de tratamientos. Frente a esta campaña de desprestigio, Fran Suárez, miembro de la Sociedad Española de Enfermería Dermoestética (SEED), recuerda que «los enfermeros con formación universitaria de grado prestamos nuestros servicios en todos los niveles, no solo asistencial, sino también en dirección, gestión, formación e investigación; y somos personal sanitario cualificado, somos facultativos». La ley les ampara en este sentido, puesto que recoge que «los enfermeros de forma autónoma, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de todos aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos sanitarios relacionados con su ejercicio profesional, mediante la correspondiente orden de dispensación».

El enfermero Fran Suárez, trabajando en su clínica Cedida

Por último, destaca que los enfermeros siempre trabajan en equipos multidisciplinares, es decir, con profesionales sanitarios de diferentes ámbitos: médicos, farmacéuticos, odontólogos o fisioterapeutas. «Unidos se trabaja mejor», zanja Suárez, mientras invita al congreso de sinergias dermoestética que se celebrará el próximo 23 de mayo, en Madrid, donde será uno de los ponentes estrella. Alicientes no le faltan al evento.