El turbio pasado televisivo de Carlos "el Yoyas", detenido tras dos años en busca y captura

La seña de identidad de Carlos "el Yoyas" es su apego a la violencia. Se dió a conocer como concursante de "Gran Hermano 2", programa en el que quedó constancia de un fuerte carácter que traspasaba con creces los límites de la normalidad.

En aquella edición del concurso inició una relación con la también concursante Fayna Bethencourt, con la que más tarde se casó y tuvo dos hijos. Cabe destacar que fue expulsado del programa por su comportamiento violento y se ganó su sobrenombre con su conocida amenaza: "Te meto dos Yoyas".

Pero fue, precisamente, su agresividad verbal lo que le ayudó para trabajar posteriormente como colaborador televisivo en espacios como "Crónicas marcianas", "La noria", "Cazamariposas" y "Salvados". En este último, donde estuvo entre 2008 y 2011, contaba con su propia sección, "Apatruyoyando".

Años antes, entre 2001 y 2004, le vimos como tertuliano "agresivo" en ese "Crónicas marcianas" de Javier Sardà, en el que se distinguió por no tener "pelos en la lengua" y causar múltiples polémicas que acrecentaban su popularidad. Pero la violencia seguía siendo su tarjeta de presentación. Kiko Hernández recuerda que estaba presente cuando "Carlos agredió a Antonio David Flores minutos antes de que los tres nos sentáramos en el plato. Antonio comenzó a sangrar en directo. En lugar de ser expulsado del programa, Carlos estuvo tres temporadas saliendo en antena. Yo también estuve unos años en “Crónicas” con él. Recuerdo que Loles León salió llorando un día por lo exagerado que Carlos había sido con ella".

La actriz confesaría días después que "a mí creo que me hubiera arrancado la cabeza si no se hubieran puesto dos personas por medio". En otra ocasión, durante un debate en el programa "La vida es una proba", se enzarzó con uno de los invitados y llegaron a las manos ante la estupefacción del resto de los presentes. Carlos se "especializó" en lanzar todo tipo de insultos y vulgaridades en sus distintos pasos por la pequeña pantalla. No sabia actuar de otra forma.