Última hora sobre la salud de Isabel Pantoja: “No es una tontería”

La preocupación por la salud de Isabel Pantoja se ha ido acrecentando según pasan las horas y no hay más detalles sobre su estado. Lo único que había trascendido era la decisión de la tonadillera de aplazar su próximo concierto, puesto en su agenda profesional para el próximo sábado 30 de abril en el Recinto Ferial de Tenerife. Para evitar críticas o especulaciones recurrentes, se avisó de que el motivo de este cambio de planes de última hora era la salud de la protagonista, pero poco o nada más se ha querido añadir al respecto. De hecho, hay cierto velo de secretismo a su alrededor, lo que ha pillado a sus fans descolocados, al ver lo bien que se lo pasó la artista al iniciar este nuevo tour en Madrid con tan buena crítica y repercusión mediática. Ahora, por fin, se han filtrado más detalles sobre cómo se encuentra y que ayudan a entender un poco mejor la razón por la que se baja de los escenarios, por el momento.

Isabel Pantoja Gtres

Desde primera hora de la mañana, en los programas de Telecinco se ha querido rebajar el nivel de preocupación por la salud de la artista. Se decía que el aplazamiento de su próximo concierto, con la posibilidad de que los dos próximos también se vean afectados, era por un motivo de salud “nada grave”. Algo que, según Luis Pliego, director de ‘Lecturas’ y colaborador de ‘TardeAR’, no le cuadra del todo, porque el revuelo generado a su alrededor hace estallar las alarmas: “Hay una cosa que no me termina de cuadrar. Tú no puedes cancelar un concierto con todo vendido por una tontería. No puede ser una muela”. Una vez planteada esta premisa, ha querido dar un paso más allá y desvelar la información que le ha llegado sobre la última hora de la cantante: “Viene de alguna dolencia, no voy a decir la gravedad, que es seria, porque ya te digo que la compañía de seguros no te devuelve las entradas y todo si no hay un parte médico”, mantiene.

Eso sí, para no alarmar demasiado a sus allegados y sus incondicionales fieles, Pliego ha añadido que Isabel Pantoja está centrada en su salud, pero sin necesidad de hacerlo desde la consulta de un médico o en un hospital: “No está ingresada. Lo que le pasaría no sería nada grave. Me dicen que Isabel, a pesar de aplazar a septiembre, no está preocupada. No es nada relacionado con la voz, que es lo que muchos pensábamos. Le han pedido unos días de reposo y eso es lo que ha provocado que aplazaran el concierto”. Es más, se informa de que “efectivamente esta mañana ha estado en Córdoba, en la clínica donde es gerente Mariló y ha estado acompañada por la hermana”, ha añadido después Leticia Requejo, queriendo subrayar que el estado de salud de la tonadillera no reviste gravedad, aunque los profesionales le hayan recomendado reposo.

Isabel Pantoja en Barcelona. Gtres

No obstante, parece que en el plató del programa de Ana Rosa Quintana no llegan a tenerlo todos tan claro y hay discrepancias a la hora de señalar la gravedad del estado de Isabel Pantoja. Mientras que Leticia busca calmar el ambiente de preocupación, Pliego subraya la idea de que “por un lumbago no se puede cancelar”. Algo que no convence a la colaboradora, que pone el foco en que “sabemos cómo es Isabel, que estas cosas se las toma muy en serio. Ella como tal no está preocupada y por eso no quiere que hablemos de algo preocupante, porque es un tema de reposo. Tranquilidad absoluta”, zanja la periodista, que recuerda que no estamos hablando de cancelación de conciertos, sino tan solo de aplazamientos por cuestiones médicas, aunque se abra la opción a devolver el dinero de las entradas para aquellos que no puedan conciliar con la nueva fecha fijada en el calendario de la artista.

Y es que Isabel Pantoja ha sido clara en su comunicado de prensa tras conocerse que su concierto en Tenerife estaba en peligro por su propia salud. Al ver el alcance de la información extraoficial y teniendo en cuenta que su propio equipo ya estaba alertado, al final ha emitido un escrito: “Lamentamos informar que el concierto de Isabel Pantoja, programado para el 30 de abril de 2024, en el Recinto Ferial de Tenerife, ha sido aplazado debido a razones de salud de la artista. La decisión de aplazar no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas”, aseguran en el comunicado, que emplaza a los fans que se han quedado con ganas de verla a una nueva cita, el próximo 21 de septiembre, a las 20 horas en el mismo lugar.