Valderrama: "Mi padre está más vivo que nunca"

En el veinte aniversario del fallecimiento del inolvidable Juanito Valderrama, su hijo Juan, periodista y cantante, confiesa que "le tengo en mente cada día de mi vida". Conocido en el mundo de la música como Valderrama, Juan inicia este verano una gira homenaje al bolero en la que comparte protagonismo con Sole Jiménez.

Dolores Abril, viuda de Juanito Valderrama, ha muerto en Sevilla Archivo

- ¿Por qué con Sole?

- Somos muy afines, aunque ella venga del pop y yo de la canción española y el flamenco. Ella es una artista de una elegancia suprema, una maestra. Y a los dos nos gusta mucho el bolero.

- Canciones en las que prima el desamor.

- Si. Son temas más de desamor que de amor.

- Hasta que llegó su esposa Rosa a su vida, contaba por fracasos sus experiencias sentimentales,

- Tuve a mi lado mujeres maravillosas, pero no encontraba a la persona que necesitaba. Y Rosa lo es.

- Casi veinticinco años juntos.

- Muy felices. Se me ha hecho muy corto. Encontrar una pareja que te haga tan feliz es un don de Dios, un premio. Y con Rosa me ha tocado el “gordo” de la lotería, es maravilloso encontrar la felicidad en el amor.

- No tienen hijos…

- Cuando conocí a mi mujer ya tenía sus hijos, y yo nunca tuve el instinto paternal muy desarrollado. Quizá por el miedo a ser padre y, como soy artista y viajo mucho, No poder dedicarle todo el tiempo que quisiera. Ahora, Rosa tiene un nieto de tres años, Nico, al que adoro y me siento como su abuelo. En este sentido llena el espacio en mi corazón que hubiera ocupado un hijo mío.

- ¿Cómo recuerda a su padre en este aniversario tan especial?

- Como le he dicho, le recuerdo a diario, no podría ser de otra forma. Y, mire, está más vivo que nunca, porque no hay día que no escuche algo sobre el… creo que su obra no se valoró en vida como se merecía, y ahora hay muchos artistas jóvenes que se están acercando a sus canciones sin perjuicios, que escuchan a mi padre con fervor y les encanta. Es como si Juanito Valderrama siguiera entre nosotros.

- ¿El apellido Valderrama pesa o ayuda en el mundo artístico?

- Al principio ayuda, luego tienes que demostrar que vales para esto. Pero es un apellido que te condiciona de alguna manera desde los comienzos. Me están siempre comparando con mi padre, y no tiene sentido, porque soy un artista de otra generación, y Juanito Valderrama es irrepetible. Lo que sí que es el apellido es una gran responsabilidad