María Patiño, Belén Esteban y Chelo García-Cortés inauguran de nuevo el bar La Muralla: "Va por ti, Mila"

El bar La Muralla, situado en frente de las inmediaciones de Mediaset, ganó muchísima popularidad durante los 14 años que estuvo "Sálvame" en emisión por ser el punto de encuentro de todos los colaboradores y trabajadores del espacio.

Durante muchísimos La Muralla fue el centro de operaciones de "Sálvame" e incluso ejerció de plató del programa. Cuando se apagaba el piloto de la cámara, todos los colaboradores se desplazaban al local para tomar algo.

La Muralla se convirtió en la segunda casa de todos los que trabajaban en "Sálvame" y fue testigo de numerosas historias que acabaron trasladándose a la gran pantalla. Muchos seguidores del espacio incluso se acercaban al restaurante, curiosos, por si coincidían con los rostros más queridos del programa, como Belén Esteban o Mila Ximénez.

María Patiño, Belén Esteban y Chelo García-Cortés inauguran el bar La Muralla Ten

Tras el final de "Sálvame", en junio de 2023, los trabajadores dejaron de ir a La Muralla por razones obvias y el local cerró a los meses. Hoy, el bar ha vuelto a abrir sus puertas y María Patiño, Belén Esteban y Chelo García-Cortés han inaugurado la nueva reapertura de La Muralla.

En directo desde "Ni que fuerámos Shhh", la presentadora del programa de Ten y las dos colaboradoras han abandonado el plató y se han ido a cortar la cinta de inauguración de La Muralla.

"El mejor recuerdo que tengo aquí es en verano. Las tardes y noches que hemos pasado aquí...", ha expresado Belén Estaban, muy emocionada de poder vivir esta reapertura de su bar de confianza. "La Muralla ha sido muy importante, faltan personas que queremos. Va por ti, Mila, y por todas las personas que queremos", ha declarado Chelo García-Cortés mientras cortaba la cinta.

Todos los trabajadores sufrieron mucho con el final de "Sálvame". Hoy, los trabajadores se lo han vuelto a repetir. "Os echábamos muchísimo de menos", ha dicho uno de los camareros, entusiasmado por esta nueva etapa, juntos otra vez de nuevo.

Sus platos favoritos de carta

En una entrevista que hicieron a Telecinco hace años, los de La Muralla desvelaron qué platos solían pedir los colaboradores de "Sálvame". "Nosotros les solemos poner aperitivos variados y después depende, unos días vienen con más ganas de picar y otros con menos. Los frutos secos no pueden faltar porque le encantan a María Patiño y siempre me los pide. Si hay alguna celebración, algún cumpleaños o algo especial, entonces piden raciones de jamón, de calamares, tortilla...", explicaron. "Son estupendos, extraordinarios. No son tiquismiquis ni quejicas, son gente normal, sencilla y sin más", declararon sobre sus clientes más famosos.