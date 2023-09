Vania Millán presenta a su hija en público confesando las dificultades tras el parto

Vania Millán ha cumplido el sueño de su vida de convertirse en madre a los 45 años, una felicidad que es evidente con tan solo verle el rostro a la salida del Hospital Montepríncipe de Madrid, donde ha posado sonriente con su hija en brazos. Acompañada de su marido, el médico estético Julián Bayón, la modelo ha presentado oficialmente a la pequeña Vania Bayón Millán, aprovechando el alta médica que ha recibido en la clínica en la que dio a luz el pasado 16 de septiembre, aunque la noticia de su alumbramiento llegó con dos días de retraso.

Vania Millán y Julián Bayón Gtres

Vania Millán ha elegido para la presentación oficial de su retoño al mundo un look casual y de lo más cómodo, compuesto por un vestido de lunares y una sobrecamisa vaquera. Su marido, al que no se le borra la sonrisa en ningún momento, prefirió llenar de más color la estampa con una camisa floras y unos pantalones chinos de color beige. Una primera aparición pública tras convertirse en padres que, pese a los detalles de su indumentaria, no ha evitado que las miradas se fijasen en su princesita, que descansaba plácidamente en brazos de su madre, mientras respondía a las preguntas que les realizaban los reporteros apostados a las puertas del hospital.

Vania Millán reconoce estar feliz, “con ganas de llegar a casa para seguir disfrutándola”. El parto fue duro y requirió una cesárea, con todas las complicaciones que esto conlleva, pero parece que incluso hasta este trance ha merecido la pena, ahora que tiene a la pequeña en sus brazos, a punto de llevársela a su hogar para comenzar sus días como papás primerizos. “Ya voy cada día mejor, te vas haciendo a la nueva etapa y bueno, es tanta la felicidad que todo se lleva muy feliz”, confiesa. Un punto en el que coincide con Julián Bayón, que mantiene también que están “muy felices con la nueva llegada a casa y ahora toca disfrutarla”.

Vania Millán y Julián Bayón Gtres

La modelo está convencida de que quiere darle el pecho a su niña, por lo que ha tenido que adaptarse a la lactancia con los inestimables consejos de los profesionales del hospital que le han asesorado tras el parto. “Lleva sus dificultades”, reconoce, pero se muestra de lo más positiva ante la aventura que acaba de iniciar: “Al principio es duro, pero luego vas recomponiéndote, pero como en el otro lado de la balanza está verla y yo que estoy ya enamorada…”, dice volviendo la vista a su hija, a quien seguro colmará de mimos y atenciones. De hecho, no puede continuar con la conversación y no porque desee proteger su intimidad, sino porque la emoción le desborda aún: “No me hagas hablar mucho, que me pongo a llorar”, reconoce simpática y controlando las lágrimas de alegría que le abordan los ojos.