La ventaja de tener un novio 22 años menor, según Carmen Alcayde

Unos llegan los realities dispuestos a hacer carpeta y convertir su concurso en una historia de amor y otros van con la carpeta hecha de casa, aunque con la intención igualmente de exprimir su romance para subir la audiencia o metérsela en el bolsillo. Podríamos barajar esta última posibilidad para Carmen Alcayde.

La valenciana, de 52 años, es una de las concursantes de la nueva edición de "Supervivientes" y, por su veteranía en la televisión, conoce bien las dinámicas del concurso. Su entusiasmo ante la relación de Montoya y Anita, los carismáticos participantes de "La isla de las tentaciones", induce a confusión. Por momentos parece asume el papel de alcahueta, por momentos parece ser ella la próxima candidata a ocupar el corazón del sevillano.

Razones no nos faltan para sospecharlo y no serán los 21 años de diferencia entre ellos, sino la insistencia de su exnovia, lo que interfiera entre ellos. Anita y la carpeta que ocupa el corazón de Carmen Alcayde. Está más enamorada que nunca de Charli, un joven de 28 años. 22 menos que ella. Se conocieron en un festival de música, en el que él actuaba con el grupo Gambino, y de inmediato sintió un flechazo. "Lo vi en la mesa de mezclas y me enamoré. Nos unimos ahí, fue una noche súperchula", confesó en una entrevista en "¡De Viernes!".

Es, además de valenciano, como ella, cantante, productor, DJ. Después de unos meses saliendo, la superviviente y colaboradora decidió que había llegado el momento de contárselo a sus hijos, dando así un paso decisivo en la relación.

"Mejor un joven que un señor mayor"

Según contó en el plató de "¡De Viernes!", la familia de su pareja se tomó muy bien la noticia y que incluso se ha convertido en una gran amiga de su suegra. Pero faltaba el dictamen más importante. "Se lo fui diciendo de uno en uno para que no fuera tanto impacto". "El chico, Edu, me dijo que qué bien, que mejor un joven que un señor mayor y aburrido".

Esta misma semana, con motivo de su cumpleaños, el programa le hacía llegar a la isla un mensaje de Charli: "Cariño, muchísimas felicidades. Disfruta de tu día, sigue haciéndonos reír, eres increíble. Está todo genial, tengo muchas ganas de verte pero tarda lo máximo posible. Te quiero mucho".

Carmen, que no dejó de llorar al escuchar estas palabras, estuvo casada anteriormente con Eduardo Primo Arnau. Se conocieron en la facultad de Periodismo y contrajeron matrimonio el 11 de julio de 2003. Su relación duró casi tres décadas y tuvieron tres hijos: Carmen Lucía (nacida en 2009), Eduardo (2010) y Olivia (2014). La pareja se separó en octubre de 2022