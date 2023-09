El vídeo sexual con Edwin Arrieta que podría salvarle la vida a Daniel Sancho

Las informaciones sobre el vínculo que unía a Daniel Sancho con su víctima, Edwin Arrieta, son uy relevantes de cara al proceso legal que se está emprendiendo en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalodegolló y descuartizó al que se consideraba su amigo, para después desvelarse que entre ellos los límites de la amistad se desdibujaban. De hecho, se habla de relaciones sexuales, intercambio de dinero, inversiones en negocios conjuntas y hasta de planes para darse el ‘sí, quiero’. Esta información está en poder de las autoridades tailandesa, aunque quizá lo que más puede esclarecer qué relación mantenían ambos es un vídeo de carácter íntimo, que será mostrado durante el juicio.

Aun no se sabe con exactitud si el juicio en el que se verá si Daniel Sancho será condenado a pena de muerte será a finales del presente año o a principios del que viene. Sin embargo, ya se conocen muchas de las pruebas que la policía ha recabado durante estos dos meses de arduo trabajo. Hace unas semanas se accedió a la lista completa de pruebas en contra del joven de 29 años. Pero ha sido este jueves cuando Jaime Cantizano, desde el programa ‘Mañaneros’ de La 1, ha puesto el foco en un vídeo con contenido sexual protagonizado por el autor confeso del crimen y el cirujano colombiano.

Aseguran que será una de las pruebas más importantes del proceso judicial, la clave, en la línea de defensa de Daniel Sancho, pues sus abogados quieren probar que estaba siendo coaccionado y sometido a un “acoso” desmesurado. Esto sería la justificación buscada para explicar el atroz asesinato. Así lo asegura ahora la periodista Gema Peñalosa en el citado programa: “Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo de Edwin Arrieta, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho y les quería proteger”.

Un vídeo con el que le obligaba supuestamente a hacer lo que le pedía, hasta aquel 2 de agosto en el que terminó con la vida del cirujano. Una noche atroz en la que hay otra prueba importante que podría beneficiar a Daniel Sancho. Se trata del mordisco que el colombiano le hizo, cuando el joven le asestó el primer puñetazo. Se trataba de una pelea, defienden, porque él se negaba a acceder a las exigencias sexuales de su amigo, que a través del chantaje siempre conseguiría su objetivo. Así comenzó la disputa y quizá esto podría ser suficiente para restarle la condena de muerte a una cadena perpetua. Ahora bien, ¿qué pasa con los artículos que empleó para el crimen que compró antes de esa pelea? Solo el juez lo valorará.

Y es que, a pesar de las pruebas, también hay muchas dudas sobre el asesinato de Edwin Arrieta. De hecho, aún no se ha precisado con exactitud cómo murió, aunque parece que se han quedado con el degollamiento como versión más plausible. Eso sí, antes hablaron de un apuñalamiento, al ver un agujero en la camiseta del cirujano. Sin embargo, en el informe policial no aparece mención alguna a esta puñalada: “Lo que realmente es importante y definitivo es que no recoge la puñalada que nos contaron que hubo. Es la conclusión definitiva. En la rueda de prensa multitudinaria de la policía de Tailandia aseguraron que a Edwin le habían dado una puñalada en el tórax. Pero el informe no recoge esa puñalada incluso habiéndonos enseñado la camiseta. Hubo polémica, porque en esa raja de la camiseta no había sangre y también porque aún no ha aparecido, y ya va a ser muy difícil, el torso”, sentencian.