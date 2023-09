La razón de peso por la que Rodolfo Sancho no viajará a Tailandia como tenía previsto

El próximo 30 de septiembre, sábado, estaba marcado en rojo en el calendario de Daniel Sancho. Según se creía, también en el de sus padres. Pero no es así. Este día, algunos de los presos de la prisión de Koh Samui tienen la posibilidad de disfrutar de un vis a vis con sus familiares, para así poder tocarles, sentir el calor de sus cuerpos cuando se fundan en un abrazo, después de dos meses separados por mamparas de cristal. Sin embargo, Rodolfo Sancho al final no va a estar en este importante momento para su hijo, aunque tampoco lo hará su ex, Silvia Bronchalo, quien sí está en Tailandia apoyando a su hijo en todo momento. ¿Por qué el actor ha renunciado a viajar al país asiático?

El motivo de peso que ha hecho que Rodolfo Sancho decida no gastarse más dinero para tomar un avión rumbo a Tailandia es, precisamente, la innecesaridad del viaje. Y es que para tener este vis a vis con su hijo, él mismo tendría que haberlo solicitado a los funcionarios de prisión, pero no ha querido tener este privilegio al que sí acceden el resto de compañeros entre rejas. Y es que este reencuentro entre los reclusos y sus familias tan solo puede llevarse a acabo una vez al año, este comentado 30 de septiembre, día en el que se celebra el cumpleaños de la reina de Tailandia. Como Daniel Sancho ha renunciado a su privilegio, su padre, Rodolfo, ha considerado innecesario realizar el viaje para al final no poder verle.

Este vis a vis es un auténtico regalo para los que cumplen condena en una cárcel tailandesa. Durante todo el año tienen prohibido dar un abrazo a su ser querido, pero un día pueden dejar a un lado todas las restricciones y estar durante dos horas con hasta cinco familiares. Algo que Daniel Sancho ha preferido no aprovechar, tal y como han adelantado desde ‘ABC’. No ha solicitado el encuentro con sus padres y se desconoce el motivo que le ha empujado a renunciar a este emotivo momento en el que podrá sentir de nuevo a sus padres cerca, como antes de que asesinase a Edwin Arrieta.

Silvia Bronchalo le visita a diario en prisión para estar con él tan solo unos minutos, por eso resulta extraño que el joven no quiera ampliar el tiempo de contacto y, de paso, deshacerse de la vigilancia de los funcionarios durante dos horas para hablar a corazón abierto sin ser escuchado. Tampoco lo hará su padre, que al conocer que su hijo no estaba dispuesto a dar el paso de solicitar el vis a vis, ha cancelado sus planes de viajar a Tailandia, como así se lleva informando desde hace unos días.

Se conforma con el periplo exprés que realizó a principios del mes de septiembre para realizar trámites en la defensa de su hijo, entre los que está despedir a su abogado tailandés o pedir judicialmente los derechos de representación y tutela de su vástago –esto último generándole un problema con su ex–. Sabe que su presencia en el país asiático viene seguida de un gran revuelo mediático y quiere que las aguas se calmen para no dificultar la tarea de defensa de su hijo de cara al inminente juicio, previsto para finales de año y principios del que viene.