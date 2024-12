Violaciones, asesinatos y robos: los mayores escándalos de los famosos este 2024

El año 2025 está a punto de empezar y resulta inevitable no echar la vista atrás para hacer un balance del 2024. En lo que se refiere a la crónica social, los escándalos de este año poco han tenido que ver con las cosas del querer, y lo cierto es que las polémicas que más han dado que hablar han teñido de negro a la llamada prensa rosa.

Por desgracia, las agresiones sexuales han estado a la orden del día y son varios los rostros conocidos que han sido condenados o acusados públicamente de haber sobrepasado estos límites, desde figuras deportivas y cineastas hasta miembros de la realeza.

El de Dani Alves ha sido uno de los casos más sonados. Tras meses de juicio y de prisión provisional, el futbolista fue condenado en marzo del año pasado a a cuatro años y medio de cárcel por la violación a una joven en una discoteca. La Audiencia de Barcelona consideró probado que la víctima fue agredida sexualmente con el agravante de “uso de la violencia”, aunque finalmente se redujo la pena por la reparación económica del daño previa al juicio.

Dani Alves Agencia EFE

A la espera se encuentra el actor y director francés Gérard Depardieu, acusado de haber agredido sexualmente a varias mujeres, incluida la española Ruth Baza. “De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró”, recordó la supuesta víctima. Aunque el juicio estaba previsto para octubre del año pasado, se aplazó varios meses por los problemas de salud que sufre el cineasta. Está previsto que tengo lugar en marzo de este recién empezado año.

Gérard Depardieu larazon

Igual o más de estremecedores resultan los testimonios de algunas de las presuntas víctimas de Sean Combs, el rapero estadounidense conocido como “Diddy”. Todo un magnate de la industria musical al que se enfrentan cerca de un centenar de personas que aseguran que se propasó con ellas, algunas cuando todavía eran menores de edad.

Uno de los demandantes asegura que cuando tenía 10 años el cantante le ofreció un refresco en el que habría introducido drogas para obligar al menor a practicarle sexo oral tanto a él como a su guardia de seguridad.

Un tamaño escándalo que además implica a otros nombres conocidos, como Jay Z, el marido de Beyoncé, acusado de formar parte de la red de abusos de “Diddy” y contra el que se ha abierto un proceso legal.

Sean "Diddy" Combs, rapero Gtres

La violencia contra las mujeres, por desgracia, ha sido una constante en las páginas del corazón este año. Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el heredero Haakon, ha sido detenido hasta en dos ocasiones. Acusado de varias agresiones sexuales y quebrantamiento de órdenes de alejamiento, ha sido todo un quebradero de cabeza para la Corona del país nórdico, que atraviesa una crisis de reputación sin precedentes a raíz de lo ocurrido. El joven fue puesto en libertad y se encuentra a la espera de juicio.

Marius Borg Hoiby KHAKON MOSVOLD LARSEN Agencia EFE

En esta misma línea criminal no se puede olvidar el caso de Daniel Sancho, que venía coleando desde el verano de 2023. Este mes de agosto fue condenado a cadena perpetua por el asesinado premeditado de Edwin Arrieta, una sentencia contra la que su equipo legal anunció un recurso, aunque el año 2024 ha terminado sin que se presente la apelación. Una demora sobre la que, de momento, no han ofrecido ninguna explicación.

Daniel Sancho Agencia EFE

Otro asesinato que ha sobrecogido a la opinión pública este 2024 ha sido el de Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, otrora vicealcaldesa de Madrid. La víctima se movía en círculos peligrosos y terminó recibiendo varios disparos en la carretera de Fuencarral- El Pardo. De momento hay tres detenidos por el crimen y la investigación sigue su curso.

Lugar de los hechos donde se produjo el tiroteo que acabo con la vida de el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacis. D Jar

Los periodistas especializados en el cuore se han visto obligados a familiarizarse con la terminología legal por culpa también de Antonio Tejado, detenido en febrero de 2024 por el violento asalto a la casa de su tía, María del Monte, en verano de 2023. Se le acusa de haber ejercido como “cerebro” de la operación, entre otros delitos, cargos de los que él se declara inocente. Tras pasar un tiempo en prisión preventiva, el sevillano fue puesto en libertad el pasado mayo y ahora se encuentra a la espera de juicio.

Antonio Tejado llegando a los Juzgados de Sevilla Gtres

Un año que muchos preferirían olvidar pero que desgraciadamente quedará grabado para la posteridad para las otras protagonistas de estos fatídicos titulares: las víctimas.