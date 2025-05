Xabi Alonso regresa a los banquillos (y no solo de los campos de fútbol)

El pasado fin de semana el Bayern de Múnich se proclamaba campeón de las Bundesliga. Era el último título en juego para Xabi Alonso y el Bayern Leverkusen que ahora podrá cerrar su fichaje al Real Madrid sin mayores problemas. Tiene contrato en vigor con el club alemán hasta el 30 de junio de 2026. El jugador vasco es el elegido por Florentino Pérez, después de haber entrenado ya en categorías inferiores del club. Después saltó al banquillo de la Real Sociedad B y de ahí a Alemania, su gran reto. Durante su estancia en el país germano, el tolosarra se ha embolsado 6 millones de euros por cada una de las dos temporadas que ha permanecido al mando del club de Renania. Al margen de los terrenos, Xabi Alonso ha sabido invertir su dinero desarrollando una vida empresarial fuera de los campos de fútbol, en paralelo a su carrera como entrenador.

Alonso fue administrador de Kardzali SL, una sociedad dedicada a la explotación de derechos de imagen y publicidad y uno de sus mayores quebraderos de cabeza durante años. La sociedad de la que Alonso era propietario fue absorbida por fusión por Tavaro XXI SL en 2018, otra empresa propiedad del jugador. Kardzali SL se hizo célebre en las crónicas de tribunales al convertirse en objeto de una guerra abierta entre el jugador y Hacienda que duró años. El origen de la disputa con el fisco partía de un contrato de agosto de 2009 por el que el jugador cedió la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad, que estaba radicada fiscalmente en la isla portuguesa de Madeira. Una situación que Hacienda y la fiscalía de dos instancias judiciales consideraron como una forma de evasión fiscal. El TSJ, primero, y la Audiencia Provincial de Madrid, después, creyeron que se trataba de una maniobra para defraudar a la Hacienda Pública española, faltando a la correcta tributación de los rendimientos obtenidos por los derechos de imagen del futbolista. La lucha terminaba en octubre de 2023, cuando la sala segunda del TS confirmaba la absolución del futbolista y de dos de sus asesores fiscales de un delito de evasión fiscal.

Fachada del chalet del exfutbolista del Real Madrid y Real Sociedad Xabi Alonso, a 29 de enero de 2024, en Donostia-San Sebastián, Euskadi (España). Un juzgado ha declarado ilegal el chalet de lujo levantado en el paraje Txalin, en el monte Igeldo de Donostia-San Sebastián, propiedad del exfutbolista del Real Madrid y Real Sociedad Xabi Alonso, y actual entrenador del Bayer Leverkusen. Unanue Europa Press

Su mujer, Nagore Aramburu, también montó en 2011 la sociedad Artxer San Sebastián SL. Dedicada a la compraventa, comercialización e importación de todo tipo de prendas de vestir, la esposa de Alonso abandonó y liquidó la empresa a título particular para asumir su control a través de Tavaro XXI SL, la sociedad familiar de la que es administradora única desde agosto de 2020. Con un objeto social diverso, la sociedad radicada en Tolosa, ciudad natal de Alonso, se dedica desde el negocio inmobiliario, a la compra de obras de arte y antigüedades, pasando por la inversión energética, la publicidad y el marketing.

Construcción ilegal

Su guerra con Hacienda no es la única batalla que el ex futbolista ha librado en los últimos tiempos en los tribunales. De hecho hay otra que, a día de hoy, sigue más candente que nunca. Se trata de una denuncia interpuesta hace un año contra el deportista por su casa situada en el paraje de Txalin de Igeldo, en San Sebastián. Allí, dos grupos ecologistas, la Ieltxo Kultur Elkartea y la asociación naturalista Haritzalde, denunciaron presuntas irregularidades en la construcción que llevaron al jugador de nuevo ante los tribunales. Según los denunciantes, el chalet no cumple con la tipología rural de la zona, incumpliendo –según ellos– el artículo 64 del PGOU. Ha pasado un año desde de que el juez del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián anulara el permiso municipal para construir la vivienda, pero el proceso de demolición sigue a día de hoy detenido. Entre otras cosas porque el consistorio la apeló, estando el recurso pendiente de votación y fallo desde el 27 de mayo de 2024. De confirmarse la ilegalidad el propio jugador tendría que correr a cargo con los gastos de demolición.