Tras el habitual desfile de las Fuerzas Armadas, que anualmente se celebra cada 12 de octubre, Don Felipe y Doña Letizia ofrecen una recepción a la que acuden no solo políticos, sino también destacadas figuras del ámbito de la cultura, el deporte, la economía y la sociedad en general.

Este año, el acto tiene especial relevancia por el delicado momento político que atraviesa el país, en vísperas de la sentencia del “procés”, que será el asunto de conversación de los corrillos, y la exhumación de Franco. Pero hay un interrogante más del papel “couché” que los periodistas se hacen estos días . ¿Irá Albert Rivera con Malú? En anteriores ocasiones, el líder de Ciudadanos ha acudido acompañado de su ex pareja Beatriz Tajuelo. Durante los cuatro años que estuvieron juntos mantuvo un perfil discreto pero ahora se ha reinventado como “influencer”.

Por su parte, la imagen de Malú y Rivera ya no sorprendería tanto ya que primero se publicaron unas fotos “robadas” en un centro comercial y, más adelante, ambos decidieron no esconderse cuando el político tuvo que ser ingresado a causa de una gastroenteritis aguda. La respuesta que ya se da por sentada es que Malú no asistirá. Precisamente, la artista, que llevaba bastante tiempo sin compartir con sus “fans” ninguna foto en las redes sociales, lo hizo ayer con una tomada en un coche, muy feliz, y con la leyenda “Dream team” y un corazón. El corazón también fue el motivo elegido para la camiseta con la que acudió a la clínica a acompañar a Rivera.