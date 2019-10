Kiko Matamoros no descarta casarse y volver a ser padre con Marta López del Álamo

Kiko Matamoros, a sus 62 años, vive un momento idílico: ha vuelto a Sálvame, al mítico eje de mal, y su relación con la bellísima modelo de 21 años, Marta López Álamo se afianza después de 9 meses de romance. Tanto es así que el colaborador está dispuesto a formar una familia junto a ella, algo que podría producirse en un tiempo no demasiado largo, quizás el año que viene.

Tras vivir en un hotel de Madrid, donde pagaban 8.000€ al mes y trasladarse, de manera temporal, a un lujoso piso cerca del Retiro con un alquiler mensual de 5.000 euros al mes, Marta y Kiko buscan ya una vivienda definitiva en el Barrio de Salamanca. Era el propio colaborador el que, en Viva la Vida, hablaba de los motivos por los que la pareja se planteaba cambiar de vivienda.

Por un lado, el piso de lujo al que se habían trasladado, no cumple con las expectativas de la pareja ya que no le gusta como está amueblado y no es lo suficientemente grande para sus planes de futuro junto a su nuevo amor. La vivienda que tiene cerca de 150 metros cuadrados distribuida en un salón, cocina, dos habitaciones con baño y un vestidor pero no reúne las condiciones que necesitan, ahora que según dijo el colaborador, no descarta casarse con Marta y tener un hijo.

Además, el colaborador quiere recuperar parte de los muebles que están en la casa de La Finca (Pozuelo de Alarcón) que compartía con su ex mujer, Makoke Giaebert. Una intención que ha provocado un auténtico conflicto con Makoke, que se niega a devolverlos y que el colaborador espera que se resuelva por las buenas, ahora que se plantea alquilar una casa vacía que quiere poner a su gusto: “quiero retirar mis muebles de La Finca, y espero que Makoke me deje llevármelos.”

Pero, al margen del desencuentro que mantiene con su ex, desde que ella encontrara el amor en la casa de GH VIP junto a Tony Spina, lo que se esconde tras la búsqueda de un nuevo hogar es su deseo de formar una verdadera familia con Marta. La pareja, por la que nadie apostaba, está cada día más consolidada y Matamoros no oculta su deseo de dar un paso de gigante en su relación: casarse y tener un hijo.

La noticia la confirmaba el propio Matamoros ante la sorpresa de sus compañeros de Viva la Vida, programa en el que también participa. “No quiero frivolizar con esto-decía Kiko-pero no me importaría de aquí a un tiempo ampliar la familia.” Y ante las caras de estupor de sus compañeros, preguntaba: “¿Qué pasa que es un crimen tener un hijo? Yo llevo ocho meses con mi pareja y aunque confiaba que algún día volviera a enamorarme, no esperaba que me diera tan fuerte como con ella. Estoy enamoradísimo. Ella es maravillosa y estoy encantado a su lado. Es muy posible que haya boda en un tiempo“