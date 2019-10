La sencillez conquista la boda de Rafa y Mery

“Me siento muy afortunada de haber conocido a Mery y diseñar el vestido de novia que ella siempre soñó” ha confesado Clará en el comunicado con el que hemos conocido cómo era el vestido, ya que por el momento los novios no han facilitado ninguna foto de la ceremonia ni tampoco se espera que se acerquen a saludar a los medios, muy en la línea de la protección que desean siempre de su vida privada. “Formar parte de este momento me emociona y me produce cierto vértigo, es una gran responsabilidad en una boda de tanta repercusión internacional. La conexión con Mery fue inmediata, así como con su madre y con la madre y hermana de Rafa, es una familia extraordinaria y ha sido muy fácil colaborar con ellas”. La creadora se refiere a Ana María Parera, madre de Rafa; María Pascual, madre de Mery; y Maribel Nadal, hermana del tenisa, todas vestidas por Rosa Clará Cocktail para la ocasión.

Rafa, por su parte, ha lucido un traje diseño de la firma Brunello Cucinelli, que siempre suele vestirle para los eventos más importantes.