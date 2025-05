El lado más personal de Felipe González: del regalo que rechazó del emérito a sus aficiones

Esta noche, el plató de 'El Hormiguero' rememorará la historia de la política española junto a una de las figuras claves de esta. Felipe González, presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996 se sentará junto a Pablo Motos para conversar acerca de las polémicas y opiniones más interesantes de la actualidad de nuestro país.

Para aprovechar la ocasión, hemos recopilado algunas de sus curiosidades. ¿Sabías que rechazó un regalo del Don Juan Carlos de Borbón? ¿O una pasión suya que muchos desconocían? En este artículo, analizamos estas y otras facetas de la vida personal de Felipe González.

Cabeza de familia numerosa

Nacido en Sevilla en 1942, es padre de tres hijos y abuelo de ocho nietos, fruto de su matrimonio entre 1969 y 2008 con Carmen Romero López. María, David y Pablo, sus hijos, han llevado vidas ajenas a la política.

María, que estuvo muy involucrada en la fundación de su padre, trabaja actualmente en el bufete de uno de sus amigos de la infancia. Pablo trabaja en nuevas tecnologías y David ha desarrollado una carrera como artista. El ex presidente rehízo su vida junto a Mar García-Vaquero Vela, con la que se casó en segundas nupcias en 2012.

Sus aficiones

Del ex presidente es conocido su afán y su curiosidad por conocer y descubrir nuevas cosas. Se sabe que le encanta cocinar y la fotografía. Siente verdadera devoción por la naturaleza y el cultivo de bonsáis, aunque no tanto otra de sus pasiones: el diseño de joyas y muebles. Le gusta jugar al billar, leer un buen libro o trabaja tallando piedras. Además, no se esconde a la hora de declararse todo un entusiasta del flamenco.

Le fue imposible aceptar el regalo del emérito

Tras sus legislaturas al frente del Ejecutivo, González tuvo la oportunidad de entrar en el Consejo de Estado, pero la descartó. Además, en su biografía relató como tuvo que declinar un regalo de ni más ni menos que don Juan Carlos de Borbón. Y es que el rey emérito quiso ofrecerle un título nobiliario. Como González aclaraba, la razón del rechazo fue de coherencia "personal y política".

Su vida actual

En el año 2013, el expresidente adquirió 52 hectáreas de terreno en el término municipal de Villar del Pedroso, cerca del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, al sureste de la provincia de Cáceres, entre las cuencas del Tajo y del Guadiana.

Sobre ella, Mar y él diseñaron una casa nueva con todas las comodidades que se ha convertido en su refugio más querido. Aquí pasaron el confinamiento por la pandemia de COVID-19, entre lecturas, reorganización de sus diarios, el cultivo de bonsáis y el resto de sus aficiones. Se sabe que la casa ocupa 600 metros cuadrados, y está distribuida en dos plantas.