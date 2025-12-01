La emotiva carta de David Bisbal a su padre, enfermo de alzhéimer: "Echo de menos poder tener una conversación con él"

Este 1 de diciembre es una jornada muy especial para la familia de David Bisbal. Su padre, Pepe Bisbal, alcanza los 84 años, un día de celebración que, sin embargo, se ve empañado por la enfermedad que padece, el alzhéimer. Una complicada realidad sobre la que el cantante se ha sincerado en varias ocasiones y que hoy ha vuelto a poner sobre la mesa para felicitar públicamente al hombre al que debe la vida.

“Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones”, comienza diciendo Bisbal, recordando los años de Pepe entre competiciones y rings de boxeo.

Pepe tuvo una trayectoria sólida en el boxeo español, especialmente en el circuito amateur, donde llegó a proclamarse campeón de España en peso gallo. Su carrera destacó por una técnica disciplinada y una constancia que muchos solo presumen en las sobremesas. Aunque no alcanzó una fama masiva, dejó una huella respetada en el deporte y acabó convirtiéndose en entrenador, transmitiendo ese mismo rigor a nuevas generaciones.

Aunque sigue muy unido a su padre, Bisbal añora al hombre antes de la enfermedad, con quien podía conversar sobre aquellos años en los que triunfó como boxeador: “Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería”.

Pese al olvido y a todo lo que se ha llevado el alzhéimer, Bisbal encuentra consuelo en un sencillo gesto diario pero lleno de cariño y significado: “Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”.

En su documental, Bisbal ya se sinceró sobre lo complicado que a veces se hacía convivir con la enfermedad de su padre, sobre todo cuando Pepe ha dejado de recordar a las personas más importantes de su vida. “Ya no nos conoce, a veces ni a mi madre, pero se acuerda de que es almeriense y de su época de boxeador. Hay momentos también graciosos y en esos momentos trato de cobijarme; es durillo, pero tratamos de recordar al Pepe bromista”, comentó el cantante en una entrevista reciente en “El Hormiguero”.