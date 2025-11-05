El lado más personal de Sergio Dalma: sus inicios en la música, su familia y más

Este miércoles, 'El Hormiguero' se convierte en todo un homenaje a la música. Sergio Dalma, uno de los artistas consagrados más reconocidos de nuestro país, asistirá en calidad de invitado al programa de Pablo Motos. El motivo de su visita se debe a la inminente publicación de su nuevo disco, 'Ritorno a Vía Dalma'.

En este nuevo proyecto musical, Dalma se ha encargado de rendir tributo a los cantantes italianos que más sensación han causado en España: Laura Pausini, Franco Battiato, etc. Aprovechando su visita a 'El Hormiguero', hemos querido indagar un poco más acerca de la vida personal del artista.

Varios pseudónimos y unos estudios inesperados

En primer lugar, hay que destacar que Sergio Dalma no es el nombre real del autor de 'Bailar pegados'. En realidad, el artista se llama Josep Sergi Capdevila i Querol. Si bien su nombre artístico es la versión castellanizada de su segundo nombre, el apellido con el que se presenta en los escenarios es un anagrama de la localidad en la que nació su padre, Maldá (Lleida).

Además de haber realizado estudios de canto clásico, resulta curioso descubrir que Sergio llegó a matricularse en la carrera de Filología Románica, aunque abandonó los estudios antes de finalizar el primer año. Durante aquella época, el catalán hizo su primera aparición en televisión donde cantó bajo un pseudónimo que terminaría calando menos que Dalma: Axel.

Sus relaciones más conocidas

De Sergio Dalma se sabe que es una persona muy hermética en cuanto a compartir detalles de su vida íntima se refiere. En el plano amoroso, el cantante ha estado tan solamente en tres relaciones conocidas. La primera de ellas, con la modelo Maribel Sanz, desembocó en una boda en 1993. Dos años más tarde nacería el pequeño Sergi, primer y único hijo del artista.

Tras divorciarse de Maribel a finales de los años 90, Sergio mantuvo las distancias con su exmujer y su primogénito, llegando a no tener una relación propiamente dicha. No sería hasta 2016, época en la que Sergi cumplía 21 años, cuando padre e hijo retomaron la relación y comenzaron a llevarse.

Aquella apuesta por la familia se realizaba un año después de que Dalma finalizase una relación con la abogada María Aguiñica, a quien conoció después de romper con su por aquel entonces manager, Carmen Recio. Si bien no ha tenido más hijos, Capdevila vive feliz de ver cómo su familia aumenta. En 2023, el cantante se convirtió en abuelo primerizo tras el nacimiento de su nieto, Sergi.