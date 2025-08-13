Anabel, presunta hija secreta de Camilo Sesto, a punto de presentar una demanda de paternidad

Está recopilando pruebas para presentar una demanda de paternidad en septiembre como presunta hija del fallecido Camilo Sesto. Anabel asegura que nació “de una relación de mi madre, Juani, con el cantante. Tengo cuarenta y un años, me llevo unos meses con mi hermana Sheila. Mi intención no es pedir dinero, sino justicia. Llevar el apellido que me corresponde y mantener una buena relación con Sheila, con la que ya he hablado en alguna ocasión. Con quien me llevo muy bien es con nuestro hermano David, que también está luchando para que le reconozcan como hijo de nuestro padre”.



Aun así, su opinión sobre Camilo no es nada buena: “No se crea que me hace gracia ser hija de ese hombre, no me han hablado nada bien de él, en cambio considero a Lourdes Ornelas una buena persona, una madre coraje que lucha para enderezar la vida de su hija. De mi padre me han contado personas que lo conocieron que era mentiroso, narcisista y manipulador. Aún así, cuando estoy de bajón le pido al cielo que me ayude. Me hubiera gustado tenerle cara a cara para hablar muy seriamente con él… desgraciadamente murió demasiado pronto”.

Anabel, supuesta hija secreta de Camilo Sesto Cedida por Anabel



Anabel está casada y es ama de casa. Reconoce que “estoy enamoradísima de mi marido, pero no quiero tener hijos. Ahora no trabajo, me dedico por entero a mi esposo. Gracias a Dios, mi matrimonio me llena de felicidad”.



Siguiendo con el tema Camilo, reconoce que “cuando le oigo cantar, su simple voz me provoca desprecio por lo mal que se comportó con mi madre. En este sentido le guardo rencor. Es superior a mis fuerzas. Eso no quita que me ilusione tener una relación con mi hermana Sheila. De momento, lo mejor de esta historia es que he conocido a mi hermano David, que es una gran persona. Sueño con que algún día nos juntemos los tres. Me gustaría ayudar a Sheila a llevar una vida menos desordenada…”.



Su abogado es Fernando Osuna, el gran especialista español, en temas de demandas de paternidad, su índice de triunfos en los tribunales es casi del cien por cien. Una apuesta segura.