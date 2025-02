Las dos únicas opciones que tiene Anabel Pantoja, según Ana Rosa Quintana

La investigación sigue su curso y Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen siendo investigados por un supuesto delito de malos tratos a su hija. Algo que ellos han negado con rotundidad y tratan de hacérselo entender a la justicia, que con estas cuestiones prefiere ir lento, pero sobre seguro. La influencer ya lo dejaba claro la primera vez que habló sobre este asunto en público, a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram. Decía entender que este procedimiento habitual se iniciase ante la más mínima sospecha, aunque decía que no iban a defenderse de absolutamente de nada, pues no se consideran acusados. Se estima que el proceso pudiese alargarse hasta seis meses, lo que requiere que la pareja y su entorno se armen de paciencia, a sabiendas de que lo peor no ha pasado y tendrán que superar hitos aún más complicados, incluso con la posibilidad de la celebración de un juicio.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

Pesa a su favor la buena evolución de la niña, la cual ha sido certificada mediante los correspondientes informes médicos. Es muy importante comprobar si a la pequeña le han quedado secuelas después de lo sucedido, eso que le llevó a ser ingresada durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, la mayor parte del tiempo en la Unidad de Medicina Intensiva. La existencia de secuelas o no es lo que determinará el desarrollo posterior del proceso judicial iniciado, que aún está en fase de investigación. Ante este panorama que se le ha dibujado a la pareja, después del ingreso en el hospital de su hija, Ana Rosa Quintana plantea dos posibilidades para los protagonistas: “Solo hay dos posibilidades: o lo archiva o lo procesa”.

La presentadora, que ha regresado triunfal a las mañanas de Telecinco, considera que el punto en el que se encuentra la investigación es crucial. Están valorando el futuro de Anabel Pantoja y David Rodríguez, lo que pasa por ver la evolución médica de su hija y la existencia o no de posibles secuelas. De ser favorable todo, el caso se archivará y dejará de planear sobre ellos la sombra de la duda. Pero también cabe la posibilidad de que no sea así, que se fije una fecha de juicio y ambos tengan que responder ante la justicia para aclarar las presuntas contradicciones o incongruencias entre su testimonio y el informe médico forense presentado por el centro médico. Podría darse esta segunda opción, pues la juez que instruye el caso ya decidió ampliar el plazo de la investigación para tener todos los detalles en su poder y tener una idea más clara antes de su veredicto.

Anabel Pantoja aterriza en Sevilla con su hija Gtres

Pero, a pesar de que todo le sea favorable a los padres y se alejen los nubarrones que ahora tornan grises sus días, Ana Rosa Quintana considera que todo esto le puede pasar factura a Anabel Pantoja: “Nunca le habrá compensado el sufrimiento”. Y es que, como bien subraya la presentadora: “Anabel es una persona que es muy transparente” y por culpa de estas circunstancias el seguimiento de la prensa con ella se ha multiplicado. Algo que ella pensaba haber dejado atrás al mudarse a Gran Canaria y alejarse de las polémicas que arrastra su familia en la península. Ante esta situación, Máximo Huerta sentencia que esto puede ayudar a que Anabel se labre una fama futura de “la madre de España, pues todo lo que tiene de Pantoja nace ahora”. Y es que ve cómo la sobrina puede heredar el papel de viuda de España que ha atesorado su tía.