Ojo, Pedro, que te quieren matar a besos

Algunos comentaristas creen que Yolanda Díaz tiene como estrategia matar a besos a Pedro Sánchez. La cosa tiene su cosa erótico-festiva: una presidencia inefable y, en la tan anunciada agonía del héroe del Falcon y el karaoke internacional, un masaje con final feliz. Me viene a la mollera la estrategia de la mantis religiosa, que devora a su pareja durante el coito o después del coito, que tanto monta, monta tanto, y en seguida imagino mi comedia musical particular. El apuesto tenor de esta opereta/sainete podría entonar: «Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón/ Suave que me estás matando/ que estás acabando con mi juventud…», mientras la elegante soprano, la Yoli, que ha manifestado repetidamente que en la política falta ternura, interpreta aquello de Ana Belén: «Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura/ Que no acabe esta noche, ni esta luna de abril/ para entrar en el cielo no es preciso morir…».

Claro que Él, tan dado a las sorpresas, también podría lanzarse por Azúcar Moreno: «Devórame otra vez, ven, devórame otra vez/ ven a castigarme con tu deseos…», para que ella, la Yoli, le responda arrebatada: «Bésame, bésame mucho/ como si fuera esta noche la última vez…» o aquello tan bonito de «Yo sé que en los mil besos/ que te dado en la boca/ se me fue el corazón…». Disculpen, se me va la olla. Es que estas situaciones apasionadas me pueden. Pero volviendo a las estrategias y a las ciencias naturales, habrá que recordar a algunas arañas que atraen a sus víctimas con lujosos decorados en las redes que reflejan la luz ultravioleta, utilizando una seda especial de color blanco.

Título de la opereta/sainete: «La estrategia de la Fashionaria».