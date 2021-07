Irene Montero estalla en Instagram sobre su relación con Pablo Iglesias: “es acoso y derribo”

Gente

Después de varios meses de rumores, ayer elcierredigital.com publicaba que tras más de cinco años de relación, Pablo Iglesias e Irene Montero ponían fin a su relación. Al parecer, la pareja atravesaba un fuerte bache que no habrían podido superar por lo que han decidido hacer vidas por separados. El mismo medio recogía también que una de las principales decisiones que han tenido que tomar ha sido la puesta en venta de su chalé de Galapagar, que se habría cerrado en 660.000 euros, 45.000 más del precio de compra.

Una noticia que ocupó los principales medio de comunicación y por la que la misma protagonista se ha pronunciado esta misma mañana. Irene Montero ha estallado en Instagram y ante tales titulares, ha querido aclarar su situación: “Nunca hablo de esto, pero hoy quiero hablar. Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio. Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona.

Y ha aprovechado para denunciar públicamente el “acoso y derribo” que sufre: “Pero inevitablemente pasa que cuando la cloaca miente sobre tu pareja incluso cuando ya ha dejado la política, cuando difunde intencionadamente bulos, cuando te acosan judicialmente, cuando te persiguen en tu casa, en tus vacaciones, a tus hijos, tu familia se preocupa. Tus amigos y amigas se preocupan. Tu gente se preocupa. Y consiguen que mucha gente hable antes de tu vida que de la Ley Trans y LGTBI, o de la Ley Solo sí es sí, o de la próxima reforma de la Ley del aborto. Y es que todo forma parte de una misma estrategia, sistemática, constante, por tierra, mar y aire, una estrategia de acoso y derribo que empezó hace ya mucho tiempo”.

“Quieren que no nos merezca la pena luchar y hacer lo que hacemos. Ni a nosotros ni a la gente que queremos y nos quiere. Y avisaros a todos y todas: no os metáis en política, porque si lo hacéis bien esto es lo que os espera. Menos mal que tenemos entre nosotras tanto feminismo. Que nos tenemos las unas a los otros. Que nos cuidamos y nos protegemos y nos reímos y cada vez más veces les ganamos”, escribe Montero en el post.