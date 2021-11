Ayuso y Almeida: ¿acabarán como Romeo y Julieta?

Gente

Opinión

Mucho se ha escrito sobre la fascinación del humano por las catástrofes, pero así, de repente, sólo me viene a la cabeza un dato curioso: hasta ahora, los números más vendidos de la lotería de Navidad son las fechas de la tormenta Filomena y la erupción del volcán de La Palma. También el PP tiene querencia a lo catastrófico o autodestructivo: ahí tienen ustedes la guerra entre Martínez-Almeida y Díaz Ayuso. Han pasado del idilio a piropo limpio y miradas tiernas al envenenamiento de la prometedora y cálida relación, por lo que no se requieren dotes proféticas para augurar que acabarán como Romeo y Julieta. Son dos corazones rotos por los enfrentamientos entre familias (políticas) a las que un día su amor fue ajeno. Ay, los capuletos y montescos de la derecha. Ayuso debió prestar atención al hecho de que en su última cena en Villa Meona, Tamara Falcó le preparara codorniz deshuesada. No era todavía escabechada, pero sí un presagio. Tengamos en cuenta que Tamara habla mucho con la Virgen de la Alegría.

Hay más. Leo: “Génova no descarta que Ayuso presida el PP madrileño si es con el modelo de Casado”. Primero: no sabíamos que Casado tuviera un modelo, ni tan siquiera en el remoto caso de que Jon Kortajarena le votara. Segundo: parece que tampoco lo saben muy bien en la pasarela ideológica de Génova. Ahora que Gerard Piqué se ha hecho casi madridista (“Madrid es un ejemplo para Europa y el mundo por todo lo que está haciendo”, ha dicho) y dada su gran habilidad para el regate en los negocios, podría hacer de mediador en este 2 de Mayo contra nosotros mismos, contra Madrid. Pagándole, claro.