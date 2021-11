La crónica de Amilibia: Tranquilos, van a extirparnos la precariedad

Gente

Opinión

Dicen que los españoles somos más pobres cada día, que la inflación lleva a asalariados y pensionistas a su mayor empobrecimiento en el siglo, que el Covid dispara la pobreza (un millón más de personas con privaciones materiales severas), etc. Estaba uno pensando que quizá deberíamos peregrinar a Tamara Falcó para que implore a su Virgen de la Alegría por todos nosotros pecadores, o a Amancio Ortega para que nos ofrezca benéficamente un cursillo acelerado sobre cómo salir de ésta sin morir en el intento. Ha ganado 10.000 millones más que en 2020, según Forbes, y sin jugar a la lotería. Algo debe saber. Pero se me aparece Él en un congreso no eucarístico, aunque podría, y subido al monte de las Bienaventuranzas, nos anuncia la buena nueva a todos los afligidos reales y potenciales: «Nacimos para extirpar la precariedad». Joder, eso se avisa, le grito al televisor, que ya me veía en la cola contra el hambre del cocinero José Andrés, a ver si le quedaba un poco de bacalao al pilpil y un vasito de Ribera.

Todo el mundo quieto, que aquí no pasa nada, ni pobreza energética ni absoluta, relativa, estructural o coyuntural: Él está ahí con el bisturí presto a extirpar nuestros males. Qué tranquilidad saber que Sánchez, nuestro amado Cirujano Jefe, ya está en el quirófano dispuesto a intervenir. De momento, hay una gran evolución: ha pasado de los términos náuticos («remar todos juntos») a los quirúrgicos: ya habla de extirpar y dentro de nada nos hablará de amputación, evisceración, punción y trepanación.. Dijo el Señor: «Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la Tierra». Pero no nos dijo quién tenía que palmar.