Contra Ayuso viven mejor

Siento contradecir a Jorge Fernández Díaz, pero no creo que sea el diablo quien desea destruir España: la destructora es la comunidad de Madrid, o sea, Isabel Díaz Ayuso en colaboración con su novio. Leo: «Salvador Illa y Moncloa agitan el “Ayuso nos roba” para blanquear el cupo catalán. El Gobierno acentúa las acusaciones de dumping fiscal a Madrid». Clara y significativa evolución: hemos pasado del «España nos roba» al «Ayuso nos roba», como el Apolo de la Moncloa ha mudado de «Perro Sanxe» a «Pato cojo», según Gonzalo Boye, abogado del Puchi. No va a más, aunque aún es un pato vivo que puede meter mucho la pata. Odio a Madrid: así pasa que en muchos bares foráneos detestan a los turistas madrileños y les sirvan el cortado con mala leche.

Extraña que Óscar Puente o el otro Óscar no hayan escrito en sus redes algo así como «nada más llegar Ayuso con su novio, los ibicencos han echado mano a la cartera, por si acaso». O también: «en Ibiza han prohibido a Ayuso visitar las residencias de ancianos, por si los envenena o se lleva los andadores». Dicen las lenguas viperinas que la Oficina de la Guerra de los Cien Años contra Ayuso prepara nuevas campañas. Por ejemplo: insinuar que regala mecheros a los pirómanos para que provoquen incendios en Cataluña. Culparla de pagar a grafiteros para que pinten insultos contra el Apolo en Lanzarote. Acusarla de convertir Madrid en la sede del bandolerismo nacional, con Luis Candelas a la cabeza. Óscar López podría sugerir, como asesor sentimental, que debería ir a «First Dates» para encontrar un novio más decente, guapo y joven. Mientras, cuentan que ella luce camiseta con un tema de la cantante Billie Holiday sobre sus pechos: «Here is fruit fot the crows to pluck», o sea, «aquí hay fruta para que los cuervos la arranquen».