La crónica de Marta Robles: ¿Y yo con estos pelos? Me voy a la pelu

Lunes

Muere Pepe Domingo Castaño. Lo conocí cuando ambos trabajábamos en La Ser, hace 30 años. Además, era mi vecino, así que nos encontrábamos con cierta frecuencia. Siempre me sorprendió que el máximo animador del cotarro radiofónico deportivo fuese un tímido recalcitrante fuera de las ondas. Alguien tan feliz cuando lanzaba su «Hola, Hola», como cuando paseaba procurando pasar desapercibido, agarrado de la mano de Tere, su estupenda mujer, a la que él llamaba «mi novia eterna». Siempre le tuve una gran admiración y un inmenso cariño. Y como era tan joven de carácter, ni fui consciente de que ya tenía 80 años. Aún así, su muerte me pilló por sorpresa. Como a él. Descansa en paz, amigo, dejas un enorme vacío aquí, pero seguro que ahora andas animando el universo.

Martes

Como no entiendo bien lo que pasa en el seno de la Selección de fútbol femenina, solo diré que ojalá tanto ruido no opaque su gran trabajo y el interés del público. Y por supuesto, ojalá también que logren todos los derechos que reivindican y que, si pueden, nos expliquen qué pasó con Vilda, si quieren a Tomé o no, etc., que no acabamos de enterarnos. Pero, añadiré, eso sí, que lo de no convocar a Jenni para «protegerla» es muy chungo. Como ella ha dicho: «¿Protegerme? ¿De qué?» Pues eso...

La selección española disputará su primera final en un Mundial de fútbol femenino Europa Press

Me encanta que haya lenguas autóctonas, que se cuiden y que se hablen las asambleas de las comunidades autónomas y en todas partes, pero ¿en el Congreso? Verán, yo aprendí idiomas para no necesitar traductor, para poder hablar de tú a tú con personas de otros lugares. Y si estoy en un foro donde alguien no entiende mi lengua y puedo hablar otra, pues lo hago… Entonces, ¿a partir de hoy hay que traducir el catalán a los vascos, el euskera a los catalanes, el galego a los catalanes y vascos, el catalán, el vasco y el galego a los castellanos en el Congreso y todos podrían entenderse perfectamente y sin necesidad de traductores en español? Mi no entender.

Miércoles

Salen a la luz las fotografías de niñas desnudadas por la IA a través de un chat pilotado por el hermano y amigos de una de ellas. Todos de las mismas edades: entre 12 y 14 años (los de 14 que se preparen, que ya tienen obligaciones judiciales). Son fotografías que, aunque puedan borrarse de la red, si han llegado a manos delictivas, acabarán formando parte de la pornografía internacional infantil para pederastas. Esto de la IA, oigan, rezuma peligro. Lo advirtieron sus creadores y, o los legisladores se ponen las pilas, o se nos va a comer vivos. Porque cada vez hay más herramientas tecnológicas al servicio de buenos, malos, jóvenes, viejos, listos, tontos… Con las que, entre otras cosas, pueden perpetrarse todo tipo de delitos contra la intimidad ajena.

Claro que alguno puede decir, pero ¿qué es un delito? A Pedro Sánchez le parecía, por ejemplo, que en el 1-O se veía «clarísimamente que había delito de rebelión», pero ahora desde Nueva York considera que «una crisis política como la de Cataluña no debió judicializarse». ¿Esto es cambiar de opinión o mentir, que no me aclaro?

Jueves

González y Guerra apartaron sus rencillas para reunirse en la presentación del libro de Guerra, «La rosa y las espinas», y reafirmarse en que la amnistía y la autodeterminación son inconstitucionales. «Yo no he sido disidente», dijo Guerra, «es el otro el que va cambiando». Pues entre eso y que González pidió «no dejarse chantajear por minorías en vías de extinción», el prófugo, o sea Puigdemont, se puso de los nervios y soltó: «Hay políticos que, cuando hablan, hacen subir el pan, y otros hacen subir el precio de la cal viva», haciendo referencia al GAL. A partir de ahí, los independentistas de todas las siglas arremetieron contra González y Guerra, a los que el otro PSOE no expulsa, pero también pone a caer de un burro. A ellos, plin. Por cierto, Guerra estuvo poco acertado en «Espejo Público» con lo de aludir a la peluquería de la vicepresidenta con ironía. Le restó credibilidad a su interesante discurso; pero, ¿no se han hecho mil comentarios sobre la «guapedad» de Sánchez? Y, confiesen, ¿a alguno de ustedes no le ha sorprendido el cambio radical, sobre todo de pelo, de Yolanda? Que levante la mano quien no lo haya comentado nunca…Y, además, Sumar defiende la supresión de los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona ¿y no se puede hablar de la pelu de Yolanda?

Viernes

La Justicia ordena investigar al diputado socialista de la Asamblea de Madrid Javier Guardiola por una supuesta agresión sexual, denunciada el pasado abril por una militante de 27 años de las Juventudes Socialistas de Madrid. Poca broma. Lo que le faltaba al PSOE además de la controversia y el enfrentamiento político entre afiliados es que les saliera un agresor sexual…

Y las jugadoras españolas y suecas salen al campo con un cartel que pone: «se acabó» Empieza otra era…