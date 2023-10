El diario de Amilibia: Planes antiabucheos a porrillo

Cuentan que Bolaños ha bautizado el 12-O, la Fiesta Nacional, como el Día de la Ira, por los abucheos contra su Jefe. Por esa luz con la que nos iluminan constantemente desde la Moncloa y sus anexos, sabemos que cuando se manifiesta la derecha es mala educación, falta de respeto y crispación; cuando lo hace la izquierda, es libre expresión del pueblo reivindicativo, razón moral y crítica necesaria. Me imagino que Miquel Iceta llamaría “antiguas” a las personas que abuchearon al presi, sobre todo por gritar “Que te vote Txapote” cuando todo el mundo sabe, explicaría él, que el voto de Txapote ya es seguro. Es que estos fachas no se informan.

Cara al futuro, Moncloa prepara un Plan Antiabucheos con varias posibilidades; en realidad es un plan con muchos planes dentro, como a Él le gusta. Propone que el desfile militar podría celebrarse en Villaverde, Vallecas o Usera, donde, aunque no lancen flores a su paso, al menos sólo abuchearían a Feijóo y a Ayuso. Otra solución sería trasladar la fiesta a Oyarzun, Hernani o Rentería. Allí desfilaría la ertzaintza al ritmo del txistu y el tamboril y podrían asistir al acto Bildu y PNV, sin los que Él se siente huerfanito y solo ante peligro. Otro tanto se podría hacer en Girona, Berga o Vic: al desfile de mossos y milicianos de CDR podrían acudir ERC y Junts e incluso invitarían al presi a coronar un castell.

Pedro Sánchez, con los portavoces de Bildu Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Pero la solución definitiva sería la de Podemos: que no se celebre desfile alguno. No hay nada que celebrar: aquello no fue un Descubrimiento, fue invasión y genocidio, dicen. En todo caso, los podemitas y sus satélites aceptarían un desfile del LGTBIQ+ con Pam lanzándose en paracaídas con la bandera arcoíris y una cabra en brazos.