Inés Arrimadas, más enamorada que nunca, presume de Guillermo Díaz, su nuevo novio, en Instagram

Inés Arrimadas ha oficializado públicamente su nueva relación sentimental con Guillermo Díaz. La expolítica ha vuelto a enamorarse después de su ruptura con Xavier Cima el pasado mes de noviembre de 2023. Después de 6 años de matrimonio y dos hijos en común, ambos decidían tomar rumbos separados. "Se llevan muy bien, no ha sido nada traumático porque ha sido largo y muy meditado. Sufrieron una crisis fuerte cuando Ciudadanos empezó su particular hundimiento, y aunque han intentado salvar los muebles y se mudaron con mucha ilusión, no lo han conseguido. Eso sí, hacen planes juntos, van los dos al parque con los niños como buenos amigos, en su estilo, sin estridencias ni malos rollos", aseguraron en su día fuentes cercanas a la pareja a "Vanitatis".

Cinco meses después de confirmarse la ruptura del matrimonio, Inés Arrimadas presume de nuevo amor y está más enamorada que nunca. La primera vez que la pareja fue fotografiada fue en Semana Santa, durante la procesión del Cristo de Mena de Málaga y ambos derrocharon complicidad y pasión delante de las cámaras, a ojos de todo el mundo. Ahora, la expolítica ha compartido su primer posado con Guillermo Díaz, después de haber pasado un romántico fin de semana juntos. "Un fin de semana completísimo", ha escrito junto a la instantánea de ambos.

Inés Arrimadas y Guillermo Díaz Instagram

Su novio, además, ha compartido en una historia los planes que han hecho, como ver la película "Encadenados" o ir al restaurante El Refectorium. La pareja, dos semanas después de sus fotografías con Guillermo Díaz, ha decidido oficializar su relación en Instagram y dejar de esconder su amor. Ambos se conocen desde hace muchos años y han sido compañeros de partido en Ciudadanos. Díaz, al poco tiempo de la salida de Arrimadas de la política, abandonó su escaño y volvió a su antiguo puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Málaga, localidad en la que reside. "Va muy en serio. De hecho, es tan sólida que ambos están integrados en la familia del otro", aseguró el día de sus primeras fotografías La Otra Crónica de "El Mundo".