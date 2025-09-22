José Luis Martínez-Almeida se sincera sobre su conciliación familiar con Teresa Urquijo: "Habrá que preguntarle a ella"

José Luis Martínez-Almeida se ha sentado este lunes 22 de septiembre con Susanna Griso en "Espejo Público", tan solo unos días después de visitar "El programa de Ana Rosa". En esta última ocasión, tal y como nos tiene acostumbrados, el alcalde de Madrid se ha sincerado con la presentadora sobre cómo está siendo su conciliación familiar a raíz del nacimiento de Lucas, su primer hijo con Teresa Urquijo, nacido el 2 de julio de este 2025.

El deseo de Almeida de presentarse a las nuevas elecciones municipales

El alcalde de Madrid ha expresado sus deseos de volver a presentarse en las próximas elecciones municipales, situación que condicionará su tiempo libre en familia. "Entiendo que la presidenta de su casa no pondrá muchas pegas, ¿no?", ha preguntado Susanna a Almeida. "No puedo prejuzgarlo. No puedo prejuzgar lo que me va o no me va a decir. Habrá que preguntarle a ella", ha respondido el político.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Gtres

"¿Es difícil conciliar cuando uno es alcalde de una ciudad como Madrid?", ha continuado la presentadora. Almeida, muy sincero, ha reconocido que es "una situación" a la que todavía no se había "enfrentado", aunque cree que es "una situación que creo se puede conciliar, que no es necesario pensar que uno va a reducir su rendimiento y capacidad de trabajo, entre otras cosas, porque creo que si uno en lo personal está bien, está feliz, posiblemente, también va a rendir mejor en lo profesional y, por tanto, yo creo que todo, todo se puede hacer en esta vida".

Cumpliendo un sueño

El alcalde de Madrid se encuentra exprimiendo al máximo su paternidad con Teresa Urquijo, con la que ha formado una familia, cumpliendo con el mayor sueño de su vida. Tal y como reconoció Almeida en "El programa de Ana Rosa", ahora le "cuesta más salir de casa, porque cuando le ves por las mañanas, cuando estás con él tiene un biberón pronto, que estamos Teresa y yo, luego sabes, quieres llegar antes porque quieres llegar antes a casa. Para mí es el gran cambio que yo he tenido en mi vida y es un cambio maravilloso".

Además, el político tiene muy claro que va a ampliar su permiso de paternidad. "Pero ya no porque haya una obligación legal, sino porque yo creo que es un momento extraordinario inolvidable que creo que tienes que vivir no solo por el niño, sino sobre todo con tu pareja, en este caso con mi mujer, con Teresa. Ha sido una experiencia extraordinaria poder estar seis semanas", explicó el alcalde madrileño sobre esta decisión. edición.