Qué fue de Lety Hilton, de "Quién quiere casarse con mi hijo" a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Lety Hilton -o Leticia González Rosa, si optamos por la formalidad- fue uno de esos fenómenos televisivos que se graban a fuego en la memoria colectiva. Su irrupción en la tercera temporada de “¿Quién quiere casarse con mi hijo?” en 2013 fue como un torbellino: frases disparatadas, un moño impecable y la omnipresente mención a Ibiza se convirtieron en su carta de presentación. Desde el minuto uno, la audiencia supo que estaba ante un personaje diferente, capaz de transformar cualquier escena en material de culto para las redes sociales.

Entre sus ocurrencias más celebradas aún resuenan frases como “Yo antes era pija, pero fui a un after y se me cayeron las perlas” o “¿De qué sirve saberse la capital de Argentina si luego no sabes hacerte el moño?”. Estas aseveraciones aseguraron a Lety un lugar de honor en la historia de los memes televisivos, y aunque nlogró conquistar a Leo, el protagonista de aquella edición, sí se metió en el bolsillo al público, que pronto la elevó al rango de icono “tróspido”.

Su trayectoria posterior no quedó en el olvido. Lejos de limitarse a su fugaz paso por el reality, Lety supo reinventarse en distintos formatos televisivos. Apareció en “First Dates” (2016), aportando de nuevo su estilo inconfundible, y un año más tarde sorprendió en “Cámbiame VIP” (2017), donde se atrevió con un giro radical de imagen: dejó atrás su característico moño rojo para transformarse en rubia.

Tras esa etapa de exposición mediática, se instaló en Ibiza, su isla fetiche, donde trabajó como relaciones públicas en discotecas. Sin embargo, la vida dio un nuevo giro y hoy se la encuentra en Madrid, ciudad a la que se ha mudado en busca de estabilidad. Ahora se gana la vida como camarera, desempeñándose con la misma energía que mostraba en televisión, aunque desde una discreción más sosegada.

Habitualmente trabaja en el Hard Rock Hotel, pero recientemente sorprendió a muchos al formar parte del equipo que atendió el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Vestida con un uniforme elegante y con una sonrisa, Lety parecía disfrutar de su presente. Aunque no reniega de su pasado televisivo, prefiere mantenerse al margen de los focos. “Te lo agradezco, pero ahora estoy trabajando de esto y estoy muy bien”, respondió con naturalidad a este diario cuando se le propuso una breve entrevista, dejando atónitos a algunos de sus compañeros más jóvenes, quizás ajenos al fenómeno que fue en su día. Porque, aunque más discreta, Lety Hilton sigue siendo inolvidable para muchos.