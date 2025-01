Lo que los ladrones se llevaron (y lo que no) en casa de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez se llevaron un susto el pasado 31 de diciembre, Nochevieja, cuando sufrieron un robo en su domicilio. La pareja de colaboradores de Telecinco emplazaron su vida en Torrelodones, donde formaron una familia. Pero ya no se sienten seguros en esta casa, como así han explicado en ‘TardeAR’, ella desde el plató en el que colabora y él a través de vídeollamada, dando soporte a su esposa a la hora de narrar lo sufrido. Y es que, aunque echen mano al humor a la hora de contar los detalles de lo sucedido, no ocultan la preocupación que sienten al verse víctimas de un asalto en su refugio, así como tras perder objetos de gran valor. Unos por su alto coste económico, pero otros especialmente por su valor sentimental, que son irremplazables.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez Gtres

La periodista ha explicado cómo al llegar a su casa tras estar el día fuera celebrando el cumpleaños de su hija mayor, se encontraron con la sorpresa. Fue la joven quien abrió la puerta y se encontró todos sus enseres esparcidos por el suelo, junto a muebles caídos. Lo peor fue percatarse que los asaltantes continuaban aun haciendo su trabajo: “Lo más desagradable es que los ladrones estaban aún dentro”. Pero ella, ante la atónita mirada de sus compañeros y Ana Rosa Quintana, se alegra de que “no nos pasó nada a nosotros”, recordando que otros famosos no corrieron tanta suerte. “Debieron seguirnos hasta el restaurante y estuvieron vigilando que no saliéramos. Cuando volvimos, huyeron con tanta prisa que se les cayó uno de mis gemelos”, añadía Montero. Con ellos no emplearon la violencia y tan solo tuvieron que lamentar la pérdida material, aunque es ingente, sobre todo en cuanto a su precio sentimental.

El alijo de los ladrones en casa de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez fue considerable. No eran aficionados y sabían muy bien qué buscaban. De hecho, tenían muy buen ojo, como así apuntaba el paparazzo desde la conexión telefónica, destacando que los ladrones se llevaron las joyas y dejaron la “bisuta”, la bisutería, de su esposa. “No son solo joyas o relojes. Son pedazos de nuestra historia, de nuestra vida”, puntualizaba ella desde plató. Parece que la colaboradora lleva peor el asalto sufrido en su hogar, mientras que él prefiere restar hierro al asunto, encontrar un punto de humor y así tranquilizar a su familia en su angustia: “La próxima vez voy a dejar mi teléfono apuntado en la pared para que me llamen y les diga dónde están las cosas de valor y así no destrozan todo”, bromeaba. No sin antes poner de relieve, a la vez que su esposa, que ya no hay nada de valor, que se lo han llevado todo, no vaya a ser que su declaración sea toma de forma literal y se sientan invitados los amigos de lo ajeno.

“Nos ha costado mucho trabajo volver a poner las cosas donde estaban. Me da mucha rabia que se hayan llevado mis broches, mis relojes y mis gemelos”, se quejaba Antonio Montero, que resolvía que a Marisa le han dejado toda la bisutería y se ha llevado lo bueno: “Eran expertos”. “Nuestra hija lleva varios días durmiendo con nosotros, a pesar de que es mayor”. Por el momento, tan solo pueden esperar a que las autoridades hagan su trabajo. Han presentado denuncia en la Guardia Civil, quien han descartado que se tratase un asalto por cuestiones relacionadas con su trabajo y que tan solo se trata de un robo por las características. “Han sido encomiables, tanto en su rapidez como en su trato”, destacaba Marisa Martín Blázquez.