Marta Ortega, embarazada; y Omar Montes, denunciado

Escándalos y noticias dulces en las revistas de los miercoles de esta semana. Empecemos por la polémica que envuelve a Omar Montes, concursante de “realities”, ex novio de Isa Pantoja y que prueba suerte también en el mundo de la música. Según adelanta la revista “Semana” en su portada, su ex mujer, Nuria, y madre de su hija interpuso una demanda por presuntos malos tratos en un juzgado de Violencia de género en el que ambos se vieron las caras ante el juez que determinará si hay motivos par tomar alguna medida. Los abogados de Montes anuncian que su defendido “lavará” su imagen en un nuevo caso que enturbia su incipiente carrera. No es el único escándalo al que hace frente en las últimas semanas. En el programa “Viva la vida” se aseguró que tuvo que declarar ante la Policía la desaparición de una menor, una noticia que luego fue desmentida por el propio Omar y de la que ya no ha trascendido más detalles. El ex campeón de boxeo vive además momentos duros por la salud de su abuela. Desde que se hiciera personaje popular, Omar ha reivindicado sus orígenes y su vida en Pan Bendito y se ha ganado el favor de una parte del público a pesar de estas informaciones que le colocan en situaciones difíciles.

De la noticia más dulce se hace eco la revista “¡Hola” que comunica una buena nueva, la futura llegada de un segundo nieto para Amancio Ortega. Marta Ortega (35) está embarazada, un anuncio que se hace casi un año después de su boda con Carlos Toretta.(34). El bebé, que nacerá en primavera, será el segundo hijo de una de las herederas de Inditex, que tuvo al pequeño Amancio con su anterior pareja, el jinete Sergio Álvarez Moya. Carlos Torretta se incorporó recientemente a la empresa familiar donde se encarga del departamento de comunicación de Zara.com

En cuestiones de amor, “¡Hola!” también destapa unas imágenes de Albert Rivera y Malú paseando por Madrid en actitud cariñosa. La pareja ya no se esconde como antaño. En las fotos, la pareja aparece cogida de la mano y dándose un abrazo. Esta relación primero fue pasto de rumores y ocupó los titulares del papel “couché” hasta que ambos oficializaron su relación cuando el político tuvo que ser ingresado en el hospital debido a una gastroenteritis aguda y su novia fue a recogerle con una camiseta blanca con el lema “Amor”

Y del romanticismo a la bajada a los infiernos. “Lecturas” lleva a portada a Kiko Jiménez, otro personaje envuelto en la controversia, concursante de la actual edición de “Gran Hermano VIP”, novio de Sofia Suecum y ex de Gloria Camila. Asegura que “mi madre temía que acabara en la cárcel”. El personaje empezó a dar a conocer su pasado en el espacio de Telecinco y aspira a hacerse un hueco entre el famoseo nacional sin oficio pero con beneficio.