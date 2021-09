Terelu Campos se sincera sobre su posible vuelta a ‘Sálvame’

Gente

Ha sido uno de los fichajes estrella de ‘Sálvame’. Tras dos años alejada del magacín vespertino de Telecinco, después de marcharse abruptamente por recibir un tartazo de Payasín y toda la polémica posterior que se generó, Carmen Borrego ha vuelto al plató de Jorge Javier Vázquez con los honores propios de una reina, literalmente. Ahora, la colaboradora se siente con fuerzas y energías suficientes para aguantar el vertiginoso ritmo del formato de La fábrica de la tele: “Mi error fue empezar en un programa que es duro, para mí es uno de los más importantes de la tele, y no estaba preparada”, apuntó en su regreso.

Después de la vuelta de Carmen Borrego, mucho se ha especulado sobre un posible regreso también de Terelu Campos, que dejó ‘Sálvame’ incapaz de soportar los constantes ataques que recibía su hermana de parte de los colaboradores. La tertuliana de ‘Viva la vida’ se ha pronunciado sobre esta posibilidad en su blog de Lecturas, y de momento parece que mantiene la puerta cerrada al espacio de corazón más famoso de la pequeña pantalla. “Estoy con el equipo que quiero trabajar: con Raúl –mi director–, con Cuarzo, con mis compañeros y con sus presentadoras, Emma García y Toñi Moreno. No me planteo en estos momentos estar en otro sitio”, ha señalado la tertuliana de ‘Viva la vida’.

Carmen Borrego vuelve a 'Sálvame' FOTO: Telecinco

Además, Terelu Campos ha dejado claro que va a hacer todo lo posible para que no le afecten las posibles polémicas futuras que sacudan a su hermana Carmen Borrego por su trabajo en ‘Sálvame’. Ha sido su decisión volver al magacín y será ella sola quien deberá sacarse las castañas del fuego llegado el momento. “Voy a hacer todo lo posible para que ni me roce el tema. Creo estar en mi derecho de hacerlo y pienso que es lo justo. Me niego a sufrir si Carmen lo pasa mal en ‘Sálvame’, porque creo que ya no me merezco pasar por eso. Respeto y apoyo su decisión, pero esto no lleva implícita mi participación en ninguno de mis aspectos sentimentales, ni emocionales”, ha sentenciado la hija mayor de María Teresa Campos.