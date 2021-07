Inaudito: Emma García se confiesa sobre el mayor problema de su hija por su trabajo en ‘Viva la vida’

Gente

Emma García es una de las presentadoras más conocidas y respetadas de la pequeña pantalla, pero aunque lleva más de veinte años acompañando a millones de espectadores desde los platós de Telecinco, lo cierto es que su vida privada es todo un misterio para la mayor parte de los televidentes. La de Guipúzcoa está casada desde hace años con Aitor, con quien tuvo a su hija Uxue. A pesar de que no suele pronunciarse sobre su familia, la conductora de ‘Viva la vida’ ha hecho una excepción en una entrevista con la revista Pronto, y se ha sincerado como nunca sobre los problemas de la menor a la hora de sobrellevar la fama de su madre.

“A ella nunca le ha gustado nada que me reconozcan. Ella es muy discreta y no le hacía ninguna gracia que nos interrumpiera la gente cuando íbamos por la calle hablando y tampoco le gustaba que en el cole le preguntaran ni se enterasen de quién era su madre, no quería ser el centro de atención”, ha comenzado explicando Emma García en la revista Pronto. Por lo visto, su hija es algo tímida y prefiere pasar desapercibida, una tarea complicada teniendo en cuenta la popularidad de la presentadora.

Emma García en 'Viva la vida'

Tanto es así que, al parecer, la joven Uxue ni se plantea seguir los pasos de Emma García. Su futuro laboral se aleja de la pequeña pantalla, aunque todavía desconoce a qué se quiere dedicar, tal y como ha deslizado su madre: “No sé qué pasos profesionales seguirá, de momento ha pasado por diferentes fases en las que ha querido ser un poco de todo. Ojalá haga algo que le guste para que su trabajo sea su pasión”.

Se trata de la primera vez que Emma García profundiza en su vida más personal y familiar. Sobre su marido Aitor, en la revista con la revista Pronto ha vuelto a incidir en que la clave de su éxito como matrimonio reside en la mutua “independencia” que se han concedido. “Ha sido una relación a distancia hasta hace no tanto tiempo. Igual la clave ha sido ésa: verse poco, lo justo, pero verse. Tener calidad de tiempo juntos en lugar de cantidad”.