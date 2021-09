Emma García rompe a llorar por el trastorno de una niña a la que está muy unida

Gente

TV

Tras disfrutar de más de un mes de vacaciones de verano junto a su familia, Emma García ha vuelto a tomar el testigo de Toñi Moreno y se ha reincorporado a su puesto de trabajo como presentadora de ‘Viva la vida’. La de Guipúzcoa ha llegado con las pilar cargadas dispuesta a ofrecer la última hora sobre los asuntos más relevantes del corazón y sociedad, sección a la que dedica la última hora del programa. La de ayer se centró en el TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que puede afectar de forma notable a la vida cotidiana de la persona que lo sufre.

Se trata de una afección que toca muy de cerca a Emma García, tal y como ella misma reveló. En mitad del debate, la presentadora de ‘Viva la vida’ se vino abajo y confesó que no lo estaba pasando del todo bien porque conoce a una niña a la que está muy unida que padece TOC. “Tengo una niña cercana que ha empezado a sufrir este tipo de trastornos”, reveló la periodista, con los ojos a punto de brotar en lágrimas. Los expertos comenzaron a apuntar que este tipo de obsesiones se convierten en un verdadero problema para los pacientes y llegan a afectar a su estado anímico, un análisis que terminó de derrumbar a Emma García.

Emma García en 'Viva la vida' FOTO: La Razón (Custom Credit) Mediaset

La presentadora no pudo contener el llanto y rompió a llorar sin consuelo. Casi no podía articular palabra, y es que tanto Emma García como su entorno lo están pasando francamente mal por todo lo que conlleva que una niña padezca TOC. La periodista no dejaba de pensar en sus padres, los que peor están llevando esta difícil situación porque no encuentran la forma de poder ayudar a su hija. Se trata de la primera vez que Emma García se muestra tan vulnerable ante los espectadores, ya que siempre intenta mantener la compostura en pleno directo.

Consciente de que había roto a llorar ante millones de espectadores, Emma García quiso disculparse cuando logró reponerse: “Siento señores el bajón que me ha dado esta tarde”.