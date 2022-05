‘Supervivientes’: ¿Cómo ve José Mota el concurso de su excompañero Juan Muñoz?

Jamás imaginábamos ver al humorista participar en un reality y sin embargo, Juan Muñoz es uno de los grandes reclamos de esta edición de ‘Supervivientes’. A pesar de confesar sentirse “débil” y ser el “parásito” de Playa Paraíso al haber sido expulsado por la audiencia el pasado jueves, el concursante pelea por llegar a conseguir un hueco en la deseada final.

Es conocido por formar uno de los dúos cómicos más famosos del país, ‘Cruz y Raya’, que en 2007 ponía fin a su etapa profesional para emprender caminos por separado. Ahora y zanjando rumores de supuesta mala relación entre ambos tras su “separación”, el que fue su “mitad”, José Mota se pronuncia sobre el concurso de su excompañero en ‘Supervivientes’.

“Me parece que está haciendo un papel importante y complicado porque aguantar ahí es difícil. Lo comento con algunos amigos, y le felicito porque sé que es muy complicado”, asegura Mota a Europa Press, confesando que está “contento” porque le está viendo “súper bien”.

“Para cualquiera de nosotros cambiar radicalmente el tipo de vida que llevas y meterte ahí con carencia de alimentos, no duermes cómodo, duermes en un saco y sobrellevarlo, me quito el sombrero y le felicito a todos. Juan está haciendo, de verdad, un gran trabajo. Está haciendo un buen trabajo, está haciendo una buena labor y el público al final es receptivo, emocionalmente lo recibe y me alegro mucho por él, mucho”, responde a dicho medio.

Aunque confiesa que él por el momento no podría ir a un reality de este tipo, no lo descarta: “Todo lo que sea sacarte de la zona de confort, aunque sea duro, es un viaje a tus adentros que nos conviene”.