Este es el nuevo proyecto de Emma García tras la cancelación de ‘Viva la vida’

Este fin de semana termina el programa ‘Viva la vida’. El espacio, que ha estado más de 4 años en antena, llega a su fin y será reemplazado por otro durante el mes de agosto. La noticia de la cancelación del programa sorprendía a todos y surgían muchísimas incógnitas sobre el futuro de sus colaboradores o de la presentadora, Emma García. A lo largo de todo este tiempo, periodistas y colaboradores han amenizado las largas tardes de los fines de semana con informaciones y trifulcas sobre el corazón y han conseguido hacer grandes números en audiencia, convirtiéndose la mayoría en indispensables de la pequeña pantalla.

Por suerte, Emma García ya tiene un nuevo proyecto en la cadena que arrancará tras finalizar la temporada estival. La presentadora regresará a la pequeña pantalla a mitad de siempre y se siente muy feliz e ilusionada con la confianza que tienen los directivos de la cadena en ella para seguir capitaneando espacios y programas de televisión. Ella misma era la encargada de desvelar la noticia en una entrevista al medio ‘El cierre digital’: “Nunca sé cuál va a ser el futuro, pero sí le aseguro que sigo en Mediaset”, aseguraba la vasca.

Emma García FOTO: Instagram

“Mis jefes me han confirmado que después del verano, para mediados de septiembre, estaré delante de un nuevo programa en Telecinco. Tengo la suerte de que sigan confiando en mi trabajo”, relataba la presentadora, confirmando que volverá a ponerse a los mandos de otro espacio tras la cancelación de ‘Viva la vida’. “Solo le puedo decir que me voy de vacaciones. A mediados de septiembre estaré otra vez en la pantalla, soy una currante de la televisión. Nos vemos pronto, eso sí se lo afirmo. Sigo muy viva”, terminaba diciendo sobre su futuro laboral.

Lo cierto es que Emma García lleva más de 27 años trabajando en la pequeña pantalla y se ha ganado el espacio que ocupa en televisión. Es, sin duda, uno de los rostros más conocidos de Mediaset y cuenta con una larga lista de programas de éxito a sus espaldas. La presentadora se siente muy agradecida por la confianza que depositan siempre en ella gracias a esfuerzo y profesionalidad: “La tele me lo ha dado todo, pero me lo he ganado”, aseguraba en la entrevista.