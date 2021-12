Emma García se sincera sobre la relación con su padre y acaba a lágrima viva

Emma García es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla y se ha convertido en todo un referente de la información de crónica social. Paradójicamente, la presentadora es muy discreta y apenas suele pronunciarse sobre su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión ha hecho una excepción y se ha abierto en canal en pleno directo, hablando largo y tendido sobre asuntos tan íntimos como la relación con su padre o con su marido. La periodista se ha emocionado mucho en ‘Viva la vida’, hasta el punto de que no ha podido contener las lágrimas cuando ha recordado al hombre que le dio la vida.

Parece que la relación de Emma García con su padre es muy especial, y solo guarda palabras de cariño y admiración para él. “Me emociono, sobre todo por mi padre. Nunca tengo tiempo para decirle lo mucho que le quiero y el referente que es para mí. No conozco a una persona más bonita. Siempre está ahí, para sus hijos. Y nunca encuentro el momento de decírselo”, señaló la presentadora con los ojos anegados en lágrimas. Sus declaraciones conmovieron a Terelu Campos, que quiso recodar a su compañera que a veces no viene mal mostrar públicamente los sentimientos.

Emma García se rompe en 'Viva la vida' FOTO: La Razón Mediaset

“Lo que más me ha acercado a ti es verte emocionarte. Hay veces que el público necesita verte como cualquiera de nosotros. Las personas que estáis reprimiendo todo el día sois mucho más emotivas”, dijo Terelu Campos a Emma García. Siguiendo su consejo, la presentadora siguió hablando sobre su vida íntima y dedicó unas palabras igual de bonitas a su marido, Aitor Senar, aireando incluso algunos aspectos relativos a su sexualidad: “Es un tipo maravilloso, el mejor compañero de vida y maravilloso en la cama. Puedes hablar con el de todo, es un apoyo y en una pareja tan larga si no hay admiración y pasión…”

Puro amor

Lo cierto es que Emma García ya ha señalado en más de una ocasión lo enamoradísima que está de su marido. A pesar de los años que llevan casados, la rutina no ha hecho mella en su relación y siguen queriéndose tanto como el primer día. “Nos va fenomenal. Llevamos 21 años más o menos y tengo claro que es el amor de mi vida, sobre todo que es mi compañero de vida. Así que cruzo dedos porque nunca se sabe, pero estoy feliz”, celebró el pasado mes de septiembre en un encuentro con la prensa.