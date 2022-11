Así fue la primera entrevista de José Fernando en televisión: de su relación con Ortega Cano a su opinión sobre Ana María Aldón

La familia de Rocío Jurado y Ortega Cano es una de las más mediáticas y conocidas del panorama rosa patrio, y casi todos sus integrantes se han dejado caer por un plató de televisión o revista para airear sus trapos sucios a cambio de una suculenta cantidad de dinero. En este sentido, José Fernando Ortega ha sido uno de los más discretos, aunque casi por obligación. El hijo del torero y “La más grande” ingresó en 2017 en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos para rehabilitarse, y desde entonces se ha mantenido en silencio de cara a la opinión pública.

Pero, en su día, José Fernando también protagonizó algunas entrevistas en revistas o programas de televisión. Su primera intervención en la pequeña pantalla tuvo lugar en el año 2012 en “Sábado Deluxe”, y allí se pronunció sobre algunos de los asuntos más polémicos que rodeaban a su familia y que, todavía hoy, siguen siendo actualidad. El hermano de Gloria Camila, que apareció con el brazo escayolado, se sinceró acerca de la relación que mantenía con su padre, Ortega Cano, y aseguró que, aunque pasaron por un mal momento, la situación empezaba a reconducirse.

Rocío Jurado y José Fernando posan con Gloria Camila y José Fernando FOTO: PACO TORRENTE EFE

“Tuvimos una discusión y se dicen cosas que no quieres decir. Fue un fallo y ya está arreglado”, señaló José Fernando, que puntualizó que su lesión en el brazo no tenía nada que ver con la discusión con Ortega Cano: ”No fue por una pelea con mi padre, fue de un puñetazo”.

En aquel momento, Ana María Aldón era una recién llegada al clan y estaba en el punto de mira de la familia, que veía en ella cierto interés económico en su relación con Ortega Cano. Sin embargo, José Fernando rompió una lanza a favor de la diseñadora: “Con Ana María, la relación es muy buena. Es muy adorable y amiga de sus amigos. Me parece bien que tenga amor porque lo estaba pasando muy mal y ahora tiene su refugio. La idea de que vaya a tener un hijo me hace feliz”.